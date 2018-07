Villa Bonelli | spacciatore in manette In casa droga | proiettili e monete e gioielli di

newsgo

(Di venerdì 6 luglio 2018) I Carabinieri della Stazione di Romahanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. Ieri sera, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via dell’Impruneta e hanno deciso di fermarlo per … L'articoloin. Indi epoca romana proviene da NewsGo.