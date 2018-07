VIDEO Che papera di Muslera! Clamoroso errore del portiere in Francia-Uruguay 2-0

Mondiali Russia 2018 - Francia avanti sull’Uruguay grazie anche al miracolo di Lloris : parata folle! [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, Lloris autore di una parata fantastica sul laziale Caceres, la Francia ringrazia il suo portiere Mondiali Russia 2018, Lloris autentico protagonista del primo tempo della gara tra Uruguay e la sua Francia. I transalpini sono in vantaggio per una rete a zero, un vantaggio mantenuto grazie ad un miracolo del portiere del Tottenham che ha neutralizzato un colpo di testa di Caceres con una parata fantastica. Ecco il ...

Uruguay-Francia – Hugo Lloris - che paura! Il portiere quasi ingoia una farfalla : la reazione esilarante [VIDEO] : Il portiere della Francia Hugo Lloris per poco non ingoia una farfalla, la reazione esilarante del calciatore durante il quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018 Hugo Lloris, portiere del Tottenham e della Nazionale francese, mentre sta disputando i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, quasi ingoia una farfalla. La reazione del calciatore, durante il match contro l’Uruguay, ripresa dalle telecamere che filmano il match è ...

Fiat Uno Turbo VS Porsche Cayman : la sfida impossibile con finale clamoroso [VIDEO] : Un filmato immortala l’emozionante sfida tra una “vecchia” una Turbo e una ben più blasonata e potente Porsche Cayman Può una Fiat Uno Turbo, sportiva degli anni ’80 considerata una vera e propria “bara su ruote”, sfidare in pista una ben più potente, moderna e blasonata Porsche Cayman? La risposta la troviamo in questo video- postato su internet un po’ di tempo fa – ma sempre molto emozionante. Il filmato che vi proponiamo immortala ...

Michelle Hunziker smentisce : "Non sono incinta" (VIDEO) : Lei non l'ha mai nascosto, il quarto figlio lo vorrebbe, ma Michelle Hunziker, che in questi giorni si sta godendo le vacanze con la sua prima figlia Aurora e con la quale ha lavorato recentemente in tv per la trasmissione di Canale 5 Vuoi scommettere, è dovuta ricorrere ai social per smentire le voci che la davano con un pancino sospetto e spegnere l'entusiasmo dei fan che si erano scatenati nei commenti, sperando nella buona notizia:Nel suo ...

Carlo Conti a Blogo : "Dopo la morte di Frizzi ho rallentato anche io come la Clerici. Tale e quale nip? Ci abbiamo pensato - ma..." (VIDEO) : Serata particolare quella di ieri per Carlo Conti, alla presentazione dei palinsesti Rai a Roma. Il conduttore si è commosso quando sul palco ha omaggiato (mostrando una clip con le papere in occasione della registrazione di uno spot televisivo di qualche anno fa in cui recitavano insieme) Fabrizio Frizzi, al quale da ieri sono intitolati gli studi televisivi della Dear. Interpellato dai giornalisti presenti, Conti ha commentato la decisione di ...

NEYMAR - MONDIALI 2018 / VIDEO Brasile Belgio : Ronaldo lo difende dalle critiche : NEYMAR cercherà di trascinare il Brasile nei quarti dei MONDIALI 2018: l'avversario dei verdeoro è il Belgio. Per il numero 10 della Seleçao due gol in questa edizione della Coppa del Mondo(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:52:00 GMT)

ELODIE E MICHELE BRAVI/ VIDEO - "Qualche volta litighiamo" (Wind Summer Festival 2018) : ELODIE si prepara a conquistare un posto nei tormentoni estivi con il singolo dal titolo "Nero Bali". Con lei, sul palco del Wind Summer Festival 2018, anche MICHELE BRAVI. (Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 00:13:00 GMT)

VIDEO di Elodie e Michele Bravi con Nero Bali a Roma raccontano il duetto dell’estate : “Non litighiamo quasi mai” : Elodie e Michele Bravi con Nero Bali a Roma entusiasmano Piazza del Popolo a ritmo del loro nuovo singolo estivo. Questa sera su Canele 5 è andata in onda la prima puntata del Wind Summer Festival 2018 registrata lo scorso 22 giugno a Piazza del Popolo, nella capitale. Ilary Blasi, per la prima volta al timone, con l’aiuto di Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, ha condotto lo show che proseguirà in altre 3 serate, trasmesse nelle prossime ...

TROMBA D'ARIA NEL MILANESE E BOMBA D'ACQUA : SEVESO ESONDA/ VIDEO - raffiche di vento violentissime a Milano : Maltempo, TROMBA D'ARIA nel MILANESE: fiume SEVESO ESONDAto. Ultime notizie, la forte raffica ha letteralmente scoperchiato una palazzina, danni ingenti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:32:00 GMT)

LE VIBRAZIONI E JAKE LA FURIA/ VIDEO - “Dobbiamo cantare ciò che sentiamo” (Wind Summer Festival 2018) : Le VIBRAZIONI e JAKE La FURIA salgono sul palco del Wind Summer Festival con 'Amore Zen' il loro singolo estivo spensierato e divertente: le dichiarazioni della band.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:22:00 GMT)

Grandinate - nubifragi e bombe d'acqua a Bologna e Udine/ VIDEO - anche Pesaro colpita dal maltempo : Grandinata e temporali a Reggio Emilia, Video, chicchi grandi come palline da golf. nubifragi anche a Bologna e Modena, gravi disagi per i cittadini e gli automobilisti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:01:00 GMT)

Porsche - Il giro di pista della 911 GT3 RS - VIDEO : La Porsche 911 GT3 RS è la versione stradale più vicina alla Cup che gareggia nel monomarca, una delle vetture che chiede di più al pilota nel giro di pista, perché sente tanto il rilascio del gas e ha una facile tendenza al sovrasterzo. Il sound dell'aspirato è semplicemente unico e i leggendari freni Porsche permettono una staccata decisa e sicura da velocità pazzesche. Richiede tanta esperienza. La RS non è un'auto facile. L'assetto ...

Boomdabash & Loredana Bertè/ VIDEO - l singolo 'Non ti dico no' al top delle classifiche (Wind Summer Festival) : Boomdabash & Loredana Bertè tornano sul palco del Wind Summer Festiva con il loro singolo 'Non ti dico no' ancora ai vertici delle classifiche italiane.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:29:00 GMT)

Elodie e Michele Bravi/ VIDEO - protagonisti con Nero Bali : "Tra noi c’è sintonia" (Wind Summer Festival 2018) : Elodie si prepara a conquistare un posto nei tormentoni estivi con il singolo dal titolo "Nero Bali". Con lei, sul palco del Wind Summer Festival 2018, anche Michele Bravi. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 08:23:00 GMT)