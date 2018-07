'Via le correnti di sinistra dei giudici' Bufera sul sottosegretario Morrone : 'Rivendico la posizione politica, in magistratura non ci sono correnti migliori di altre. Ma le mie parole pronunciate questa mattina al Csm sono una opinione personale che non rappresenta la ...

Via correnti sinistra - bufera su Morrone : 'Rivendico la posizione politica, in magistratura non ci sonocorrenti migliori di altre. Ma le mie parole pronunciate questamattina al Csm sono una opinione personale che non rappresentala posizione ...

Morrone : 'Via le correnti dalla magistratura - soprattutto quelle di sinistra' : "Il luogo non era dei più adatti per affermare una posizione politica, ma credo non sia nuova come posizione cercare di far sì che la magistratura sia più imparziale possibile e per questo senza ...

Via correnti sinistra - bufera su Morrone : ANSA, - ROMA, 6 LUG - A un corso di formazione per i giovani magistrati e a due giorni dalle elezioni dei togati del Csm il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone esprime l'auspicio che la ...

Morrone - sottosegretario Lega : Via correnti di sinistra delle toghe - : Scoppia il caso Morrone nei rapporti tra governo e magistratura. Legnini chiama in causa il ministro Bonafede: "Chiederò di assumere delle determinazioni". "Parole gravissime", attacca l'Anm. Il ...

Via correnti sinistra - bufera su Morrone : "Rivendico la posizione politica, in magistratura non ci sono correnti migliori di altre. Ma le mie parole pronunciate questa mattina al Csm sono una opinione personale che non rappresenta la ...

Giustizia - Morrone : 'Via correnti di sinistra - opinione personale' : Roma, 6 lug., askanews, - Polemiche sulle parole del sottosegretario alla Giustizia della Lega Jacopo Morrone che, in un saluto durante l'incontro di formazione per i magistrati ordinari in tirocinio '...

"Via le correnti della sinistra dalle toghe" - bufera su Morrone : "In questo senso ho avuto un'uscita irruenta e infelice rispetto al contesto e alla rappresentanza - prosegue Morrone - Rivendico comunque la posizione politica: la Lega ha sempre criticato le ...

Giustizia - il sottosegretario della Lega Morrone : “Via correnti di sinistra da toghe”. Legnini : “Bonafede intervenga” : “Mi auguro che la magistratura si liberi dalle correnti. Mi auguro in particolare che si liberi di quelle di sinistra“. Non è una dichiarazione pescata a caso tra le decine di attacchi lanciati negli anni da Silvio Berlusconi alle toghe. Non è neanche un’esternazione da comizio di uno qualsiasi degli ultras di Forza Italia. Al contrario ad auspicare una sorta di estinzione delle correnti di sinistra delle toghe è addirittura il ...

"Via le correnti di sinistra" Ancora scontro Lega-toghe : Lo scontro tra la Lega e la magistratura si fa sempre più aspro. Dopo l'ok da parte della Cassazione al blocco dei conti correnti del Carroccio dopo la sentenza di condanna per Bossi e Belsito il duello tra il Carroccio e le toghe si è fatto di giorno in giorno più duro. E adesso a riparile le polemiche c'è una frase del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone che durante un incontro con i giovani magistrati ha affermato: "Voi sapete a che ...

Il sottosegretario Morrone : "Via le correnti di sinistra dalla magistratura" : Lo scontro tra la Lega e la magistratura si fa sempre più aspro. Dopo l'ok da parte della Cassazione al blocco dei conti correnti del Carroccio dopo la sentenza di condanna per Bossi e Belsito il duello tra il Carroccio e le toghe si è fatto di giorno in giorno più duro. E adesso a riparile le polemiche c'è una frase del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone che durante un incontro con i giovani magistrati ha affermato: "Voi sapete a che ...

La gaffe del leghista Morrone 'Via le correnti di sinistra dalla magistratura' : ROMA - 'Voi sapete a che partito appartengo, cioè la Lega, e mi auguro che la magistratura si liberi dalle correnti'. E fin qui passi. Ma al Csm, in un incontro ufficiale con i giovani magistrati, il ...

Grande Fratello Vip - prime indiscrezioni sui partecipanti : SilVia Provvedi e Nina Moric tra le possibili concorrenti : In quel reality continuo che è ormai diventata la rete ammiraglia Mediaset (e come dar torto a chi ha fatto questa scelta, visti gli ottimi risultati a livello di auditel), a settembre riparte il Grande Fratello, edizione Vip. A condurlo sarà Ilary Blasi che a quanto pare sta studiando con i suoi autori un cast all’altezza di quello della scorsa edizione. Tra i nomi che circolano in queste ore ci sarebbe quello di Giovanni Ciacci, ...

Grande Fratello Vip - i primi nomi dei concorrenti : Nina Moric - Giovanni Ciacci e SilVia Provvedi : FUNWEEK.IT - Non abbiamo ancora fatto in tempo ad archiviare mentalmente la 15° edizione del Grande Fratello che già è ora di stilare una lista dei concorrenti della 3° edizione del Grande Fratello ...