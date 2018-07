Via le correnti di sinistra Ancora scontro Lega-toghe

Il sottosegretario Morrone : "Via le correnti di sinistra dalla magistratura" : Lo scontro tra la Lega e la magistratura si fa sempre più aspro. Dopo l'ok da parte della Cassazione al blocco dei conti correnti del Carroccio dopo la sentenza di condanna per Bossi e Belsito il duello tra il Carroccio e le toghe si è fatto di giorno in giorno più duro. E adesso a riparile le polemiche c'è una frase del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone che durante un incontro con i giovani magistrati ha affermato: "Voi sapete a che ...

La gaffe del leghista Morrone 'Via le correnti di sinistra dalla magistratura' : ROMA - 'Voi sapete a che partito appartengo, cioè la Lega, e mi auguro che la magistratura si liberi dalle correnti'. E fin qui passi. Ma al Csm, in un incontro ufficiale con i giovani magistrati, il ...

Grande Fratello Vip - prime indiscrezioni sui partecipanti : SilVia Provvedi e Nina Moric tra le possibili concorrenti : In quel reality continuo che è ormai diventata la rete ammiraglia Mediaset (e come dar torto a chi ha fatto questa scelta, visti gli ottimi risultati a livello di auditel), a settembre riparte il Grande Fratello, edizione Vip. A condurlo sarà Ilary Blasi che a quanto pare sta studiando con i suoi autori un cast all’altezza di quello della scorsa edizione. Tra i nomi che circolano in queste ore ci sarebbe quello di Giovanni Ciacci, ...

Grande Fratello Vip - i primi nomi dei concorrenti : Nina Moric - Giovanni Ciacci e SilVia Provvedi : FUNWEEK.IT - Non abbiamo ancora fatto in tempo ad archiviare mentalmente la 15° edizione del Grande Fratello che già è ora di stilare una lista dei concorrenti della 3° edizione del Grande Fratello ...

GF VIP 3 : Nina Moric - Giovanni Ciacci e SilVia Provvedi concorrenti? : Nina Moric, Giovanni Ciacci e Silvia Provvedi de La Donatella, nonché fidanzata di Fabrizio Corona, papabili concorrenti della terza edizione del GF VIP? A pochi giorni dalla finale della quindicesima edizione del Grande Fratello NIP che ha visto trionfare il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sui papabili concorrenti della prossima edizione del GF VIP. Al momento l’unica grande conferma ...

Grande Fratello Vip 3 : Da Francesco Monte a SilVia Provvedi tutti i papabili concorrenti - : La modella croata, che in passato si era proclamata contraria al mondo dei reality, qualche settimana fa è entrata nella Casa per confrontarsi con il suo ex Luigi Favoloso e successivamente è stata ...

157 concorrenti e 86 idee : oggi al Via la business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese : L'introduzione sul tema del business plan sarà a cura della prof.ssa Paola Giuri , Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica Università di Bologna e docente al Campus di Rimini, . ...

Nuova minaccia telematica per i conti correnti : BackSwap deVia i movimenti bancari : I ricercatori di Eset hanno scoperto una Nuova famiglia di trojan bancari che impiega tecniche innovative per aggirare le protezioni dei moderni browser e rubare soldi dai conti correnti delle vittime. La Nuova...