Via D' Amelio | 26 anni dopo

Via d’Amelio - Di Matteo : “Sentenza dice che il depistaggio inizia già nel 1992 con l’arresto di Scarantino” : “Sono stato sentito come testimone nel Borsellino quater e ho espresso dei fatti. Poi in sede di commissione parlamentare antimafia, un anno fa, la presidente Rosy Bindi mi chiese una mia opinione su cosa potesse essere accaduto. Partendo dal fatto che il racconto del ‘pentito’ Vincenzo Scarantino era un racconto che si dimostrò sì in gran parte falso, ma corrispondente al vero in alcune parti significative, dissi allora che la polizia poteva ...

La verità sulla strage di Via D'Amelio ci interessa davvero? : Strano il nostro Paese. Sui più grandi fatti che hanno riguardato la storia, drammatica, degli anni bui siamo tutti a chiedere 'verità e Giustizia', ma quando qualcuno lotta , anche e soprattutto a ...

Via d’Amelio - nelle motivazioni i depistaggi nell’inchiesta sull’omicidio di Paolo Borsellino : martedì il caso al Csm : Dopo l’appello di Fiammetta Borsellino, il Consiglio superiore della magistratura “si occuperà della vicenda” legata alla strage di via d’Amelio “alla luce del deposito della sentenza”. A comunicarlo è una nota di Palazzo dei Marescialli, in cui si specifica che il caso sarà discusso dal comitato di presidenza. Il Csm spiega anche che “il comitato di presidenza dispose l’apertura di una pratica, già lo ...

Borsellino - indagini su strage di Via D’Amelio "depistate" : chiesto processo per 3 poliziotti : Le indagini sull’omicidio di Paolo Borsellino e la strage di Via D’Amelio sono tra i casi più gravi di depistaggio della storia della Repubblica italiana. Così secondo la Procura di Caltanissetta che oggi ha chiesto il rinvio a giudizio per tre poliziotti accusati di aver confuso le acque sulla strage del 19 luglio 1992 quando un’autobomba piazzata sotto casa della madre di Borsellino, in via D’Amelio a Palermo, provocò la morte del ...

BORSELLINO - STRAGE Via D'AMELIO/ Macché depistaggi - fu vittima della trattativa Stato-mafia : La Corte d'assise di Caltanissetta ha pubblicato le motivazioni del processo BORSELLINO quater. depistaggi, manovre, doppigiochi, golpismi. Ma è questa la verità? SALVATORE SECHI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:09:00 GMT)Stato-mafia/ Una sentenza che smentisce i teoremi del Foglio e il partito degli onesti, di S. SechiTOTO' RIINA/ Guerra allo Stato o trattativa? Ecco il suo segreto, di S. Sechi

Borsellino - strage Via d'Amelio/ Il fratello Salvatore : "Spero in dialogo con nuovo Governo" : strage di via d’Amelio: “Il più grande depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:47:00 GMT)

Via D'Amelio - fratello Borsellino : spero nel dialogo col nuovo governo : Via D'Amelio, fratello Borsellino: spero nel dialogo col nuovo governo Salvatore Borsellino, ospite a Sky TG24 dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza sull'attentato del 19 luglio 1992, parla di Di Maio e Giulia Sarti: “Vorrei fossero interlocutori”. Sugli esecutivi precedenti: “Non c’è stata volontà di combattere la ...

Via D'Amelio - fratello Borsellino : spero nel dialogo col nuovo governo - : Salvatore Borsellino, ospite a Sky TG24 dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza sull'attentato del 19 luglio 1992, parla di Di Maio e Giulia Sarti: "Vorrei fossero interlocutori". Sugli ...

Via D’Amelio "tra i più grandi depistaggi della storia". Chiesto processo per tre poliziotti : Le indagini sull’omicidio di Paolo Borsellino e la strage di Via D’Amelio sono tra i casi più gravi di depistaggio della storia della Repubblica italiana. Così secondo la Procura di Caltanissetta che oggi ha Chiesto il rinvio a giudizio per tre poliziotti accusati di aver confuso le acque sulla strage del 19 luglio 1992 quando un’autobomba piazzata sotto casa della madre di Borsellino, in via D’Amelio a Palermo, provocò la morte del ...

BORSELLINO - STRAGE Via D’AMELIO/ Chiesto processo a 3 poliziotti per depistaggio : Orlando “legame Stato-Mafia” : STRAGE di via D’AMELIO: “Il più grande depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo BORSELLINO. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Strage Via D'Amelio - chiesto processo per tre poliziotti/ “Fu depistaggio” - tutti accusati di calunnia : Strage di via d’Amelio: “Il più grande depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 18:05:00 GMT)

STRAGE Via D’AMELIO - CHIESTO PROCESSO PER 3 POLIZIOTTI/ Depistaggio attentato Borsellino : attesa prima udienza : STRAGE di via D’AMELIO: “Il più grande Depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:08:00 GMT)

Strage Via d'Amelio : tre poliziotti rinViati a giudizio per depistaggi : Strage via d'Amelio: tre poliziotti rinviati a giudizio per depistaggi La Procura di Caltanissetta, all'indomani delle motivazioni della sentenza sull'attentato al giudice Paolo Borsellino, ha chiesto il processo per il funzionario Mario Bo e per Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei Parole chiave: ...

Strage Via d'Amelio : tre poliziotti rinViati a giudizio per depistaggi - : La Procura di Caltanissetta, all'indomani delle motivazioni della sentenza sull'attentato al giudice Paolo Borsellino, ha chiesto il processo per il funzionario Mario Bo e per Michele Ribaudo e ...