Veronica Panarello | “ti ammazzo” al suocero | 30 anni per omicidio Lorys Video | Meluzzi

Francesco Villardita - avvocato di Veronica Panarello : "Mi ha detto : 'quando esco - uccido Andrea Stival'" : Dopo la lettura della sentenza, che l'ha condannata a 30 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere del figlio Loris, Veronica Panarello si è scagliata contro il suocero, Andrea Stival. "Sei contento? È tutta colpa tuta, ma ti ammazzo con le mie mani quando esco".Parole confermate dall'avvocato della donna, Francesco Villardita, che ha commentato lo scatto d'ira della sua assistta: "Veronica ce l'aveva con il ...

“Ti ammazzo!”. Lorys : dopo lo “show” di Veronica - le dure parole di Davide e Andrea. Il papà e il nonno del piccolo - dopo la sfuriata della Panarello : Trent’anni. Una sentenza di secondo grado che parla chiaro: fino a prova contraria, Veronica Panarello è colpevole. Poco hanno potuto fare nel corso di questi due processi gli avvocati della donna accusata di aver ammazzato in un modo brutale il figlio Lorys. dopo la lettura della sentenza, come ne abbiamo parlato anche nel precedente articolo, la donna ha letteralmente dato di matto prendendosela col nonno del piccolo Lorys Stival, ...

“30 anni”. Caso Lorys - condannata Veronica Panarello : la reazione violentissima della donna : Anche il secondo grado pesa come una spada di Damocle sulle esili spalle di una donna accusata di aver ucciso suo figlio. Veronica Panarello è stata condannata a trent’anni per l’omicidio del piccolo Lorys. I giudici della Corte d’Assise d’appello di Catania hanno confermato la sentenza di primo grado emessa dal Corte d’Asssise di Ragusa alcuni mesi fa. La corte ha scelto, dunque, di non concedere le ...

