Verdone | oggi c' è solo omologazione

L'amore è eterno finché dura/ Su Canale 5 il film di Carlo Verdone (oggi - 12 giugno 2018) : L'amore è eterno finchè dura , il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 12 giugno 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha anche diretto il film , Laura Morante e Stefania Rocca. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 09:32:00 GMT)

Ma che colpa abbiamo noi - Iris/ Curiosità - cast e trama del film con Carlo Verdone (oggi - 6 maggio 2018) : Ma che colpa abbiamo noi, il film in onda su Iris oggi, domenica 6 maggio 2018. Nel cast : Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Margherita Buy e Anita Caprioli. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:39:00 GMT)

PERDIAMOCI DI VISTA/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi - 6 maggio 2018) : PERDIAMOCI di VISTA , il film in onda su Iris oggi, domenica 6 maggio 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Asia Argento e Aldo Maccione. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:26:00 GMT)

MA CHE COLPA ABBIAMO NOI/ Su Iris il film con Carlo Verdone (oggi - 6 maggio 2018) : Ma che COLPA ABBIAMO noi, il film in onda su Iris oggi, domenica 6 maggio 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Margherita Buy e Anita Caprioli. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:31:00 GMT)

C'ERA UN CINESE IN COMA - SU IRIS/ Info streaming del film con Carlo Verdone (oggi - 29 aprile 2018) : C'ERA un CINESE in COMA, il film in onda su IRIS oggi, domenica 29 aprile 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche la regia, Giuseppe Fiorello e Marit Nissen. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:31:00 GMT)