Verdi | denunciamo stato pietoso Servizi Demografici Comune Roma

(Di venerdì 6 luglio 2018)– “Questa ricevuta (scaricabile qui: http://bit.ly/appuntamento_carta), di un appuntamento per la Carta di Identita’ elettronica, emessa il 5 luglio, fissa l’appuntamento addirittura l’8 novembre. Comelodeideldi, con ritardi di oltre 4 mesi che impediscono ai cittadini di ottenere tempestivamente il proprio documento di identita’”. “L’informatizzazione delo si e’ rivelata una vera pacchia per gli uffici pubblici e una sciagura per i cittadini: una volta ci si presentava allo sportello e, magari spendendo una mattinata, si usciva dalcon la nuova carta di identita’ in tasca; ora con i cosiddetti ‘appuntamenti’ prenotati telematicamente il tempo di lavorazione si e’ allungato a dismisura, come dimostra il documento in ...