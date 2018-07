Ventotene | l' isola delle storie

espresso.repubblica

: La #Lifeline sta entrando a Malta. È una grande vittoria per l'Italia che può diventare un vittoria per tutta l'Eur… - DaniloToninelli : La #Lifeline sta entrando a Malta. È una grande vittoria per l'Italia che può diventare un vittoria per tutta l'Eur… - stewvel : allora dal 13 al 16 luglio vado a Ventotene (un’isola qui vicino), torniamo appunto il 16 e poi il 17 riparto e vad… - veronik_contini : RT @DaniloToninelli: La #Lifeline sta entrando a Malta. È una grande vittoria per l'Italia che può diventare un vittoria per tutta l'Europa… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) In più, in un mondo letterario piccolo, rissoso e disunito, creare una comunità che sa trasformare gli egocentrismi in amicizie è uno dei miracoli che l'compie». I forzati della scrittura lo ...