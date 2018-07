Venerdì nero per i trasporti | via allo sciopero Trenord

Ferrovie : Venerdì nero in Lombardia - scatta alle 9 sciopero Trenord : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - venerdì nero per i trasporti a Milano e in Lombardia. scatta alle 9 lo sciopero regionale del trasporto ferroviario indetto dalle organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub che coinvolge i treni del servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza di

Ferrovie : Venerdì nero in Lombardia - scatta alle 9 sciopero Trenord (2) : (AdnKronos) - Sono stati predisposti autobus per l'eventuale sostituzione delle corse aeroportuali non effettuate tra Milano-Cadorna e Malpensa aeroporto (no-stop) e tra Stabio e Malpensa aeroporto. Informazioni dettagliate sulla circolazione saranno comunicate in tutte le stazioni, tramite monitor

Roma - ancora un Venerdì nero : A Roma si preannuncia un altro venerdì nero per lo sciopero del trasporto pubblico. Il 6 luglio , infatti, è stato proclamato dal sindacato Ugl uno sciopero di 24 ore che interessa la rete Atac e Roma ...

Il Venerdì nero dell'Atac : Lo sciopero non blocca i trasporti a Roma ma i guasti sì. Sono le 8.30 circa quando un treno perde potenza e si ferma in un tunnel, tra la stazione di Bologna e Policlinico, sulla linea B della metropolitana di Roma. Sul posto arriva una squadra di vigili del fuoco, del personale del Nucleo Biologic

Un Venerdì nero qualsiasi - nella Metro B di Roma. Un racconto : Ore 8.20, Metropolitana B di Roma, venerdì di giugno, l'ennesimo venerdì nero per i trasporti della capitale. Tra dieci minuti il servizio verrà sospeso, lo sciopero durerà fino alle 12:30. La gente si affretta a prendere gli ultimi convogli. C’è una insolita ressa sulla banchina, nulla di nuovo, film visto mille volte. I romani sono abituati a viaggiare in modalità carro ...

Sciopero treni e aerei - ultime notizie/ Venerdì 8 giugno nero per trasporti : a rischio Lazio e Torino : Sciopero treni e aerei oggi e Venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Venerdì nero per i trasporti : a rischio aerei - bus e metro : Per chi deve spostarsi potrebbe essere una giornata di calvario a causa di una serie di scioperi proclamati da numerose sigle sindacali in diversi settori. I disagi maggiori per chi viaggia i aereo e con i mezzi pubblici di alcune regioni mentre disagi limitati per i treni visto che lo sciopero è durato tutta la notte e si è concluso questa mattina.Continua a leggere

Sciopero Nazionale trasporti. 8 giugno… Venerdì nero : venerdì 8 Luglio 2018 si prospetta una giornata nera per i pendolari e viaggiatori Italiani, dai treni ai voli. Il ministero dei trasporti da notizia di uno Sciopero ferroviario di 8 ore proclamato dalle associazioni di categoria CUB trasporti, Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Si Cobas, SGB dalle 22:00 di giovedì 7 giugno alle 6:00 di venerdì 8 giugno. Quindi, come si legge nel comunicato, viaggeranno tutti i treni in partenza entro le ore ...

Venerdì nero per Visa - vanno in tilt i pagamenti in tutta Europa : Il sistema di pagamenti in Europa di Visa è andato in tilt. Di conseguenza, molte aziende e consumatori non sono stati in grado di fare pagamenti usando carte di credito o bancomat. La società di ...