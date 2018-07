Venerdi nel novarese il campionato nazionale unvs di golf

F1 - il rombo delle monoposto protagonista nel venerdì di Silverstone : le immagini più belle delle prove libere [GALLERY] : Il venerdì di prove libere del Gp di Gran Bretagna dà spettacolo sulla pista di Silverstone, le immagini più belle di Fp1 e Fp2 I piloti protagonisti del campionato mondiale di Formula Uno scendono in pista a Silverstone per il venerdì di prove libere. In vista del Gp di Gran Bretagna, che si correrà domenica, Vettel e colleghi sul circuito inglese stanno mettendo alla prova la velocità e le prestazioni delle loro monoposto. Scorri la ...

Morto nel fiume Oglio I funerali saranno venerdì a Chiari : Morto nel fiume Oglio: i funerali di Guglielmo Bonassi saranno celebrati venerdì a Chiari. Morto nel fiume Oglio I funerali saranno venerdì a Chiari La morte di Bonassi , padre di famiglia 56enne ...

Venerdì nelle vie di Mestre un nuovo appuntamento con Happy Friday : Venerdì 6 luglio dalle 15 alle 23, nell'ambito del programma delle "Città in Festa", si svolgerà nelle principali strade di Mestre l'"Happy Friday" con spettacoli, musica e promozioni commerciali. Tra i numerosi eventi ed iniziative, in via Mestrina e via Ca' Savorgnan dalle ore 18 alle 23, sarà possibile degustare appetitose specialità culinarie ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Azzurre travolte dalla Grecia nel volley - Italia-Marocco 2-2 nel calcio. Bene il tiro con l’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

Piacenza e provincia : gli eventi nel weekend da venerdì 22 a domenica 24 giugno : 1. Il weekend esordisce con un evento di grande richiamo: il primo dei venerdì Piacentini, il Festival COOLturale di Piacenza. Musica, spettacoli, performances artistiche e tanto divertimento in tutto il centro storico, con oltre duecento eventi diffusi, per cinque notti bianche indimenticabili. 2 . Da venerdì a domenica Eataly ...

Dazi Usa - la rappresaglia Ue scatta venerdì. Nel mirino anche i jeans e le Harley : Dal 22 giugno l'Europa risponderà ai Dazi voluti da Trump su acciaio e alluminio. La commissaria Malmstrom: "Contromisure proporzionate e pienamente in linea con le regole del WTO"

Giovanni Allevi - Antonella Ruggiero - Gabriele Cirilli e Antonio Rezza. Venerdì 13 luglio al via VillaInVita Festival. IL PROGRAMMA : ... 8 0734-284295 AMAT e biglietterie del circuito 071-2133600 BIGLIETTERIA PRESSO VILLA VITALI 0734-226166 INIZIO SPETTACOLI ORE 21:30 BIGLIETTI Antonio REZZA: 20 euro, 15 euro ridotto Antonella ...

Rassegna Altri Mondi. Apertura con l'Orchestra di Porta Palazzo il 23 giugno. Villa Olimpia apre al pubblico nelle serate di venerdì e ... : La magia del mondo delle percussioni travolgerà Villa Olimpia il 24 agosto, con la continua ricerca timbrica dei numerosi strumenti utilizzati dai Percussion Staff, i perfetti sincronismi ritmici, l'...

Montagna : Belluno - senza esito ricerche anziano scomparso venerdì in val Tovanella : Belluno, 12 giu. (AdnKronos) - Ancora senza esito le ricerche di Giocondo Ghirardo, il settantottenne di Vittorio Veneto (Tv), di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso. Oggi le squadre si sono concentrate sulla parte bassa della vasta area perlustrata in questi giorni, più vicina a dove è s

Giovane suicida a Melzo - si cerca nell'Adda la fidanzata scomparsa da venerdì. 'Recuperato il paraurti dell'auto' : Giallo a Melzo , grosso comune in provincia di Milano. Vigili del fuoco e sommozzatori stanno cercando una ragazza italiana di 21 anni che risulta scomparsa. L'allarme è stato lanciato dopo che il suo ...

Superbike - il Mondiale fa tappa a Brno : Melandri e Davies non brillano nel venerdì di prove libere : Marco Melandri e Chaz Davies chiudono rispettivamente in terza e sesta posizione, con distacchi contenuti sia dal punto di vista del giro singolo che soprattutto del passo gara Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Brno, teatro del settimo round del Campionato Mondiale Superbike, per il consueto venerdì di prove libere. Marco Melandri e Chaz Davies, che circa un mese fa avevano effettuato dei test proprio sul tracciato ...