Venerdì di scioperi | disagi a Roma | ritardi e treni soppressi a Milano

Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di Venerdì 22 giugno : Riguardano il trasporto pubblico di GTT a Torino e quello di ANM e EAV a Napoli The post Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno appeared first on Il Post.

Le cose da sapere sugli scioperi dei trasporti di Venerdì 8 giugno : Riguardano i mezzi pubblici di ATAC a Roma e GTT a Torino, poi gli aerei di Alitalia, Blue Panorama e Air Italy, tra gli altri The post Le cose da sapere sugli scioperi dei trasporti di venerdì 8 giugno appeared first on Il Post.