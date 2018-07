Velvet Collection non va in onda oggi | perché far debuttare la serie per poi farla

Velvet COLLECTION/ Oggi - 6 luglio - la fiction spagnola non va in onda : ecco perché : VELVET COLLECTION non torna in onda Oggi, venerdì 6 luglio, in prima serata su Raiuno: dopo la morte di Emilio, tutto cambia ma i fan dovranno aspettare qualche giorno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:54:00 GMT)

Velvet COLLECTION/ Anticipazioni 6 luglio : Ana torna a New York - incontro inaspettato per Raul : VELVET COLLECTION torna in onda oggi, venerdì 6 luglio, in prima serata su Raiuno: dopo la morte di Emilio, tutto cambia per la famosa galleria. Ecco le Anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Velvet Collection - seconda puntata posticipata al 10 luglio - sempre su RaiUno : Questa settimana ha debuttato su RaiUno la Serie TV Velvet Collection, spin-off dell'omonima serie televisiva spagnola che per tre stagioni ha tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai con buoni risultati d'ascolti. Per entrare subito nel vivo della trama di questa nuova stagione di Velvet, [VIDEO] ecco che il direttore di RaiUno aveva deciso di programmare un doppio appuntamento con la fiction, la cui seconda puntata era in ...

Anticipazioni Velvet Collection / seconda puntata cancellata : la decisione di Raiuno : Questa settimana ha debuttato su Raiuno la serie tv Velvet Collection, spin-off dell'omonima serie televisiva spagnola che per tre stagioni ha tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai con buoni risultati d'ascolti. Per entrare subito nel vivo della trama di questa nuova stagione di Velvet, ecco che il direttore di Raiuno aveva deciso di programmare un doppio appuntamento con la fiction, la cui seconda puntata era in programma per ...

Ascolti TV | Martedì 3 luglio 2018. Colombia-Inghilterra 39.2% - Balalaika 18.7%. Solo il 9.8% per il debutto di Velvet Collection : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Colombia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 8.659.000 spettatori pari al 39.2% di share e Balalaika 2.064.000 (18.7%). Su Rai2 NCIS ha interessato 939.000 spettatori pari al 4% di share e Rosewood ne ha interessati 829.000 (3.9%). Su Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori ...

Velvet Collection/ Blanca trova le ultime volontà di don Emilio - anticipazioni seconda puntata : Velvet Collection, anticipazioni seconda puntata 6 luglio 2018: Anna fa ritorno a New York, lasciando l'atelier nelle mani di Clara e di Sergio. Raul verrà messo alla prova(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:14:00 GMT)

Anticipazioni Velvet Collection - seconda e terza puntata : Alberto non è morto e vive a NY : Torna in onda su Raiuno la fiction Velvet Collection, tra le più amate dal pubblico della tv generalista negli ultimi anni. La Serie TV spagnola terra' compagnia agli spettatori della rete ammiraglia Rai per tutta la stagione estiva [VIDEO] con le nuove puntate inedite tratte dalla quarta stagione che ha ottenuto risultati importanti in patria. Le Anticipazioni sulla seconda e terza puntata della fiction rivelano che finalmente scopriremo la ...

Velvet Collection - anticipazioni seconda puntata di venerdì 6 luglio : anticipazioni seconda puntata VELVET COLLECTION, in onda venerdì 6 luglio 2018 su Rai 1 in prima serata: Successivamente alla morte dello zio, Anna torna a New York e affida la direzione aziendale a Clara, mentre a Sergio va l’amministrazione finanziaria… Jonas non vuole tornare in Francia: resterà accanto a Pedro, che ancora sta male per la perdita di Rita… Carmela Cortes, nota ballerina di flamenco, ha appreso del successo ...

Velvet Collection - anticipazioni seconda puntata di martedì 10 luglio : anticipazioni seconda puntata VELVET COLLECTION, in onda martedì 10 luglio 2018 su Rai 1 in prima serata: Mentre Clara sta cedendo alle lusinghe di Sergio, in galleria compare la sua ex fidanzata Elena per proporre la distribuzione in esclusiva di una linea di bikini… Manolito è combattuto tra Lourdes e l’affetto per Ines… Raul si invaghisce del ballerino Rafael, intanto Jonas e Pedro prendono in affitto un ...

