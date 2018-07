Vela | il 14 ed il 15 luglio in scena il Trofeo Armatore dell’anno

MacGyver 2/ Anticipazioni episodi 4 luglio : riVelazioni e accuse di terrorismo in arrivo! : MacGyver 2, Anticipazioni 4 luglio: Impara l'arte e Ferite del passato sono i titoli degli episodi in onda alle 21.20 su Raidue. Una scoperta mette in allerta Mac.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Il finale di Riverdale presto in onda su La5 con le ultime riVelazioni sui Blossom : anticipazioni 11 luglio : Si avvicina a grandi passi il finale di Riverdale che andrà in onda in chiaro su La5 proprio il prossimo 18 luglio, fino ad allora i fan avranno ancora 4 episodi da gustare tra oggi e mercoledì prossimo. La rete dedicata alle donne di casa Mediaset si prepara ad una serata dedicata ai teen drama e ad aprire le danze saranno ancora gli abitanti di Riverdale per poi lasciare spazio a vampiri, streghe e lupi mannari di The Originals ...

Usa - un arresto a CleVeland : c’era piano per attentato il 4 luglio : Usa, un arresto a Cleveland: c’era piano per attentato il 4 luglio Usa, un arresto a Cleveland: c’era piano per attentato il 4 luglio Continua a leggere L'articolo Usa, un arresto a Cleveland: c’era piano per attentato il 4 luglio proviene da NewsGo.

MARVEL Powers United VR arriva a luglio : sVelato Black Panther e aperti i pre-ordini : MARVEL Powers United VR, creato da Sanzaru Games e Oculus Studios in partnership con MARVEL Games, permette ai giocatori di vestire i panni dei Super Eroi più potenti della MARVEL. A partire da oggi inizia un mese di annunci che iniziano con la conferma che l'esperienza completa verrà lanciata il 26 luglio 2018 e i pre-ordini sono già aperti, a 39,99 euro.Come se non bastasse, Oculus rivela che l'ultimo Super Eroe arrivato su MARVEL Powers ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia : “Partiamo il 9 luglio”. E intanto Gemma Galgani sVela : “Sono sull’isola per un motivo” : “Work in progress, so che aspettate la data di inizio, a breve l’annuncio, facciamo così ve lo dico subito”, ha scritto il conduttore Filippo Bisciglia sul suo profilo Instagram. Insomma, habemus data: il debutto della quinta edizione di Temptation Island è fissato per lunedì 9 luglio. Il reality delle corna, così è soprannominato sui social, accompagnerà il pubblico di Canale 5 per cinque puntate (con un solo raddoppio ...

Vela d’altura – La Coppa Italia raddoppia - appuntamento a Riva di Traiano il 13 ed il 15 luglio : In scena la Coppa Italia di Vela d’Altura a Riva di Traino il 13 e 15 luglio La trentaquattresima edizione della Coppa Italia di Vela d’altura, prova valida per il Trofeo Armatore dell’anno 2018, organizzata dall’UVAI e dal Circolo Nautico Riva di Traiano, da questa edizione si arricchisce della Coppa Italia per Club – Trofeo Enway, la manifestazione si svolgerà presso il Porto Turistico di Riva di Traiano dal 13 al 15 ...

SVelate le città di Radionorba Battiti Live 2018 - al via da Ostuni il 1° luglio : tutte le date : Le città di Radionorba Battiti Live 2018 sono finalmente ufficiali. Il Festival musicale cardine del Sud Italia è pronto a riaprire i battenti con la data del 1° luglio in quel di Ostuni, svolgendosi dalla Puglia alla Basilicata. Il primo appuntamento è confermato in Piazza della Libertà. Con 16 anni di esperienza alle spalle, la manifestazione ideata e supportata dal Gruppo Norba conterà ancora su 5 tappe, a partire proprio da quella del 1° ...