Val di Noto | a tu per tu con la magnificenza

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il panorama che costeggia la strada che dall’aeroporto di Catania conduce a Siracusa è ancora brullo. Nonostante la pioggia dell’inverno, l’ampia distesa di terra costellata qua e là da qualche arbusto spalanca davanti agli occhi un panorama quasi lunare. LEGGI ANCHE15 grandi viaggi per l'estate 2018 Le macchine incontrate lungo tutto il percorso si contano sulle dita di una mano e la terra sabbiosa che ricopre i finestrini, per un attimo, confonde le idee. La sensazione è quella di attraversare per certi tratti il deserto. Quasi fosse il passo necessario che ogni visitatore che si accinge in terra siciliana deve fare per ripulire la mente da tutto, e preparare lo sguardo al tripudio di bellezza eche dovrà fagocitare una volta arrivato in città. C’è talmente tanta ricchezza qui che nemmeno i locali riescono a quantificare. La nota opulenza che disegna il profilo di ...