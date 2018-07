Vaccini | pediatri e medici di famiglia | “Aiuteremo a compilare l’autocertificazione”

Vaccini IN STANZE SEPARATE PER BAMBINI E MIGRANTI/ Domodossola - i pediatri in coro : "Non ci sono rischi" : STANZE vaccinazioni SEPARATE per BAMBINI e MIGRANTI. Domodossola, il sindaco Pizzi: "Portano malattie". Il primo cittadino del paese piemontese ha scritto all'Asl locale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:37:00 GMT)

Vaccini : ‘alleanza’ pediatri famiglia e Asl Napoli 3 Sud : La sanita’ pubblica e i pediatri di libera scelta della sezione partenopea della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP) si uniscono per informare le famiglie sui Vaccini – sulla base dei dati scientifici e dando rassicurazioni contro le fake news – e per offrire attivamente ai bambini piu’ piccoli alcune vaccinazioni. Questa “alleanza” a favore della prevenzione e della salute dei neonati prende il via ...

I pediatri chiedono a Giulia Grillo di non abolire l'obbligo sui Vaccini : 'La legge è stata un successo' : La legge Lorenzin che reintroduce l' obbligo vaccinale ' è stato un successo , i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una ...