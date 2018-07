Vaccini | l’autocertificazione non semplifica

Vaccini - i microbiologi : “Con l’autocertificazione - calo delle coperture” : L’autocertificazione per l’avvenuta vaccinazione decisa dai ministri della Salute e dell’Istruzione “potrebbe aprire spazi ad una riduzione delle percentuali di soggetti vaccinati e di conseguenza rallentare il raggiungimento della fatidica soglia dell’immunita’ di gregge, importante obiettivo del nostro Ssn“. Lo afferma l’Associazione dei microbiologi Clinici Italiani (Amcli) in un ...

Vaccini - l’ISS sull’autocertificazione : la tutela della salute di tutti non va compromessa : L’Istituto Superiore di Sanità, in merito al provvedimento sull’autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie, sottolinea che: “dal 2014 l’Istituto, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ha segnalato ogni anno la crescente diminuzione in tutte le Regioni italiane di tutte le coperture vaccinali al di sotto della soglia di sicurezza del 95% raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che per questo ha ...

Vaccini - prorogata l’autocertificazione Grillo : «Il mio bimbo lo farò vaccinare» : Il ministro della Salute 5 Stelle annuncia la sua gravidanza durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019

Vaccini - Ministro Grillo : “La circolare non tocca l’obbligatorietà. Per la scuola basta l’autocertificazione” : “La circolare non tocca l’obbligo, sarà un tema di discussione parlamentare“: lo precisa il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, Presso il Ministero della Salute. “Era necessario intervenire perché non era stata fatta l’anagrafe nazionale dei Vaccini, sulla quale abbiamo lavorato alacremente. A breve avremo il testo“. “Basterà ...

Vaccini - per frequentare la scuola basterà l’autocertificazione : Vaccini, per frequentare la scuola basterà l’autocertificazione Vaccini, per frequentare la scuola basterà l’autocertificazione Continua a leggere L'articolo Vaccini, per frequentare la scuola basterà l’autocertificazione proviene da NewsGo.

Vaccini - per l’iscrizione a scuola basterà l’autocertificazione ancora per un anno : Sarebbe questo il contenuto di un provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani

Vaccini - verso l’autocertificazione (senza documenti sanitari) per frequentare la scuola? : (Foto: NORBERT MILLAUER/AFP/Getty Images) Potrebbe bastare l’autocertificazione dei genitori per permettere ai figli di frequentare la scuola a partire da settembre. La vaccinazione resterà obbligatoria da 0 a 16 anni, ma l’adulto non dovrà portare la documentazione Asl, la cui scadenza di presentazione è prevista per martedì 10 luglio, per iscrivere il minore all’anno scolastico 2018-2019; in ottemperanza alla legge ...