Va al cimitero per portare i fiori alla madre | trova la tomba franata e divelta

Vasto - mazzette per un posto al cimitero - agli arresti 3 persone - VIDEO : Chieti - mazzette al cimitero di Vasto per cifre dai 150 ai 700 euro per quella che era diventata una redditizia gestione parallela delle attività cimiteriali, ma senza passare per i preposti uffici comunali. L'operazione "Eterno Riposo" degli agenti del Commissariato di Vasto ha permesso di scoprire un sodalizio composto da tre dipendenti comunali, custode, necroforo e operaio, responsabili del reato di induzione indebita a ...

Anziano entra con l’auto al cimitero per visitare parenti defunti : distrugge tutte le tombe : Per cause ancora da accertare, l'84enne di Faro Vicentino ha perso il controllo del veicolo, spostandosi nell'area dei loculi interrati, salendoci sopra e danneggiandone dieci. L'Anziano si è subito scusato in Municipio: "Non cammino bene, pagherò tutto".Continua a leggere

Katherine Heigl di Suits 8 si scusa per le foto “irrispettose” dal cimitero (video) : “Ho sbagliato - perdonatemi” : Katherine Heigl di Suits 8 è incorsa nel classico errore da uso sfrenato dei social network postando delle foto di un momento estremamente privato: l'attrice si è fatta ritrarre accanto alle lapidi di alcuni suoi parenti in un cimitero a Buffalo, New York, pubblicandole su Instagram. Una scelta indelicata che non è passata inosservata, soprattutto perché in molte di quelle foto sembrava più ad un luna park che ad un cimitero. Molti dei suoi ...

Roma - la tenuta di Passerano salvata dal cemento : “Niente cimitero - sarà un luogo aperto a turisti e scuole” : Per la tenuta di Passerano, 900 ettari di patrimonio storico-paesaggistico ad est di Roma, il rischio cementificazione sembra definitivamente scongiurato. Il pericolo di costruzione di un mega cimitero nell’area, che ilfattoquotidiano.it ha denunciato cinque anni fa, è stato evitato prima grazie ad una dichiarazione di interesse storico-artistico della soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Mibact, poi dal ...

Biella - profanata una tomba nel cimitero di Oropa : i resti del cadavere sparsi per terra. Ipotesi satanismo : Hanno estratto una bara da una cappella privata, hanno disfatto la salma e ne hanno sparso i resti per terra. Proprio come in alcuni riti satanici. È accaduto nella notte fra venerdì e sabato nel cimitero monumentale di Oropa, nel biellese. Non un luogo casuale, dato che poche settimane fa un gesto simile era stato compiuto nel camposanto di Cossila San Grato, a poco più di dieci chilometri di distanza. Il sospetto dei carabinieri, giunti sul ...

Degrado al cimitero del pianto : ossa visibili nei loculi senza coperture ed immondizia nelle aiuole incolte : Degrado, rifiuti ed ossa dei defunti visibili all'interno dei tumuli aperti sulla strada. Queste le condizioni in cui si trova attualmente il cimitero del pianto di Napoli, dove ormai è diventato ...

Berna da oggi prima città con settore cimitero per buddisti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Palermo - il cimitero degli orrori : “Tombe violate per vendere loculi”. Quattro arresti : indagato anche l’ex parrocco : Gestivano illegalmente la compravendita dei loculi al cimitero di San Martino delle Scale, a Palermo. Un vero e proprio “cimitero degli orrori” quello scoperto dai carabinieri, che hanno arrestato Quattro persone e sottoposto una quinta al divieto di dimora nel comune di Monreale con obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Per tutti l’accusa è di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falsità ...

Agrigento - il centro per l'impiego collocato nel cimitero : Il comune di Favara, in provincia di Agrigento, ha deciso di spostare il centro dell’impiego all’interno del cimitero. Una soluzione derisa da molti ma che permette al comune di risparmiare circa 70mila euro l’anno: infatti dismettendo le sedi in affitto e sfruttando quelle già esistenti il paese riesce a non sprecare soldi. --L’inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx è andata a chiedere cosa ne pensano gli impiegati di questa nuova sede e ...

