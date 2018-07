Usura | chiesto il rinvio a giudizio per il presidente di Bnl Luigi Abete | danneggiata

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) Interessi da, superiori di almeno un terzo, applicati su due conti correnti della Banca nazionale del lavoro – da una filiale sarda – tra il 2009 e il 2012. La richiesta di, formulata dalla Procura di Tempio Pausania, in Gallura, riguarda un nome di spicco: quello didi Bnl ed ex leader di Confindustria. Lui e un altro funzionario – come anticipato da La Nuova Sardegna – sono accusati di aver applicato dei tassi fuori soglia secondo quanto prescritto dalla legge del 1996. Il caso riguarda un’imprenditrice isolana e le sue quattro villette costruite fronte mare con l’intento di rivenderle: un classico intervento immobiliare che si è scontrato, però, con la crisi del settore. E con le condizioni della banca; la sua banca, quella in cui aveva aperto i conti della famiglia fin dagli anni Novanta. Da qui le difficoltà, la ...