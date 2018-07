Usa | California | incendio vasto tre volte San Francisco

Usa - maxi incendio in California : sfollate 300 persone : Usa, maxi incendio in California: sfollate 300 persone Usa, maxi incendio in California: sfollate 300 persone Continua a leggere L'articolo Usa, maxi incendio in California: sfollate 300 persone proviene da NewsGo.

Usa - grande incendio in California : 8.00 Un incendio di vaste proporzioni è divampato nelle campagne della California del nord e minaccia circa 700 case. Le fiamme, partite sabato scorso a circa 160 chilometri a nord-est di San Francisco e alimentate da forti venti, sono arrivate a coprire una superficie di circa 243 chilometri quadrati. A circa 300 persone è stato chiesto di lasciare le loro abitazioni. Al momento non sono stati segnalati feriti.

Usa : giudice della California emette ordinanza per riunire le famiglie dei migranti : 2 Il giudice distrettuale di San Diego California, ha emesso un’ordinanza che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine 26 giugno nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. Il giudice Dana Sabraw ha ...

Usa : giudice della California emette ordinanza per riunire le famiglie dei migranti : Il giudice distrettuale di San Diego (California), ha emesso un’ordinanza che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine (26 giugno) nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. Il giudice Dana Sabraw ha emesso tale ...

Migranti Usa - giudice California ordina di ricongiungere famiglie : Oltre 2mila bambini sono stati separati dai loro genitori nelle ultime settimane e collocati in rifugi sotto il controllo del governo

Migranti - Usa : giudice California ordina di riunire famiglie separate - : La sentenza impone alle autorità di frontiera di ricongiungere familiari separati entro 30 giorni o 14 se i bimbi hanno meno di 5 anni. Intanto 17 Stati intendono far causa all'amministrazione Trump ...

Usa - la California potrebbe essere divisa in tre Stati : il voto a novembre : Usa, la California potrebbe essere divisa in tre Stati: il voto a novembre Alle elezioni americane di metà mandato gli abitanti del Golden State decideranno se promuovere la proposta referendaria di Tim Draper, miliardario della Silicon Valley. Sondaggi negativi per il momento

Usa - super Tuesday : occhi puntati sulla California : "In 230 anni non c'è mai stata una nativa americana al Congresso, non mi sono mai immaginata in quel ramo del nostro governo" ha detto Haaland che ha iniziato a fare politica nel 2008 lavorando come ...

Usa - California : 2 alpinisti morti sulla parete El Capitan del Parco nazionale di Yosemite : Due alpinisti hanno perso la vita durante la scalata della parete di granito El Capitan del Parco nazionale di Yosemite, in California: lo Us National Park Service ha reso noto che i due uomini sono precipitati alle otto di ieri mattina (ora locale) mentre percorrevano la Freeblast. Nei giorni scorsi ha perso la vita un altro scalatore, sull’Half Dome. L'articolo USA, California: 2 alpinisti morti sulla parete El Capitan del Parco ...

Orrore in California : 10 bambini torturati e abUsati per anni dai loro genitori : Dal reato di tortura all'abuso di minore. Sono molteplici le accuse che pendono su una coppia Californiana, dopo che i 10 figli sono stati trovati in condizioni "orribili" nella loro casa di Fairfield, a nord di San Francisco. Secondo il capo della polizia locale Greg Hurlbut al momento del ritrovamento i bambini, tutti di età compresa tra i 4 mesi e i 12 anni, erano circondati da "immondizia, cibo avariato ed escrementi di animali e ...

Usa : svolta California - obbligo pannelli solari su case nuove : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve