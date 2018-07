USA ancora Eldorado del lavoro ma le retribuzioni non decollano

USA - diminuisce ancora il deficit commerciale : diminuisce per il quarto mese consecutivo il deficit commerciale americano di maggio. La bilancia commerciale ha mostrato infatti un disavanzo di 43,1 miliardi di dollari , in calo rispetto al passivo ...

USA - ancora in aumento le richieste di sussidi alla disoccupazione : Teleborsa, - Aumentano ancora le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 30 giugno . I "claims" sono aumentati di 3.000 unità a 231.000 dalle 228.000 mila unità riviste ...

Roma : Via Damiano Chiesa chiUSA ancora 4 mesi : Roma – Più lunghi, pero’, saranno i tempi per la riapertura della strada nel senso di marcia dalla Balduina al Gemelli. “È necessaria la messa in sicurezza della strada intera perche’ il rischio che avvenga un nuovo evento voragine esiste- ha aggiunto Sarni-. La fognatura va rifatta per 370 metri lineari con una nuova tubazione in materiale plastico. Il cantiere potrebbe confermare una sola carreggiata aperta al traffico ...

Attese positive sulle trimestrali USA : sarà ancora bull market? : Per entrare nel vivo della nuova earnings season bisognerà attendere la metà di luglio, quando i big dell'economia statunitense saranno chiamato a diffondere i conti del secondo trimestre dell'anno. ...

Ancora stabilizzazioni all'Asp di RagUSA : circa 100 assunzioni : Ancora stabilizzazioni all’Asp di Ragusa. circa cento assunzioni per i sevizi sanitari e gli ospedali dell’Azienda Ragusana. 8 dirigenti farmacisti

Ghoulam - ginocchio ancora gonfio/ Cure fai da te in USA e il Napoli lo richiama : Juventus più vicina? : Ghoulam, ginocchio ancora gonfio, Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama: Juventus più vicina? Non si è ancora conclusa l'odissea per il terzino sinistro della nazionale algerina(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:08:00 GMT)

USA - Kennedy lascia la Corte Suprema. Trump può spingerla ancora più a destra : nel mirino aborto - diritti gay e ambiente : “È stato l’onore più grande e un privilegio servire la nostra Nazione nella giustizia federale per 43 anni, 30 dei quali alla Corte Suprema”. Così Anthony Kennedy annuncia la sua decisione di dimettersi dal massimo organo della giustizia americana. Donald Trump ha già annunciato di aver iniziato la ricerca per il sostituto di Kennedy. Parte a questo punto la battaglia politica forse più epica e importante di una presidenza già segnata da molti ...

USA - ancora in calo le vendite di case ancora in corse : Teleborsa, - ancora in calo le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso . Nel mese di maggio l'indice pending home sales , vendite case in corso, pubblicato dall'...

«Pappa e Ciccia» : Roseanne Barr si scUSA ancora. Ma la Abc non la perdona : Le lacrime, poi le scuse. Roseanne Barr, i cui tweet razzisti hanno portato alla cancellazione di Pappa e Ciccia, ha fatto pubblica ammenda. «Non intendevo dire nulla di quello che è passato», ha detto, in un podcast registrato con il rabbino Shmuley Boteach, «Ma devo accettare il fatto che le mie esternazioni abbiano ferito altre persone. E questo, anche se involontario, non ha scuse. Non voglio scappare dalle mie responsabilità o inventare ...

Ancora positivi sull'high yield USA : Inoltre, gli spread delle emissioni high yield tendono a ridursi a fronte di un aumento dei rendimenti dei Treasury, come accade di norma quando l'economia è in crescita. Se l'attività economica è ...

Borse asiatiche in rosso. Pesa ancora la guerra commerciale USA-Cina : Teleborsa, - Inizio di settimana negativo per i principali listini asiatici, con i mercati che chiudono gli scambi con il segno meno. Protagonista di giornata è ancora la mai sopita guerra commerciale ...

