UOMINI E DONNE Gemma Galgani incontra Claudio Sona | boom di like su Instagram! Trono

“Che schianto”. Claudia Piumetto - la ricordate a UOMINI e Donne? Eccola tanti anni dopo : Era il 2008 quando Claudia Piumetto partecipò per la prima volta a ”Uomini e Donne”. Era la corteggiatrice di Emanuele Morelli, ma quando il calciatore abbandonò il programma Claudia salì sul trono per trovare l’amore. Purtroppo non fu fortunata nemmeno quella volta, poiché la sua scelta Diego Daddi le disse di no (“Non ti vedo nella mia vita. Non sei la ragazza adatta ai miei bisogni. Perché devo prenderti in ...

UOMINI e donne - Giovanni Conversano : ‘Basta vizi - sono un uomo migliore’ : Da tronista sciupafemmine a papà premuroso e (presto) marito. Questa la metamorfosi di Giovanni Conversano, che nel 2008 riempiva le pagine dei rotocalchi grazie alla sua storia d’amore con Serena Enardu, la sua scelta a Uomini e donne, e oggi si trova a parlare a DiPiù di come sia diventato un uomo migliore grazie alla compagna e al figlio Enea, di 11 mesi: sono cambiato, è vero, sia perché gli anni sono passati sia perché ho trovato la ...

UOMINI e Donne : tre coppie del Trono Classico annunciano le nozze : Trono Classico: tre coppie di Uomini e Donne si sposano È tempo di pensare al matrimonio per tre coppie di Uomini e Donne. Sono tante i ragazzi che si sono fidanzati e si sono amati nel popolare studio del dating show sentimentale di Maria De Filippi, altri (sia del Trono Classico che del Trono Gay) hanno preso in giro tutti recitando un copione per diversi mesi e pensando al business, c’è chi non ha resistito una volta fuori e chi è ...

UOMINI e Donne/ Teresa Cilia consiglia di usare i social per... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il prossimo anno potrebbe essere ricco di matrimoni: da Anna Munafò a Clarissa Marchese, ecco chi si sposerà(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:00:00 GMT)

UOMINI e Donne - Sossio Aruta e Ursula Bennardo : "4 mesi di noi" : Prosegue a gonfie vele, lontano dalle telecamere di 'Uomini e Donne, la frequentazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Dopo la richiesta di esclusiva da parte della dama tarantina, in previsione dell'estate, la coppia sta trascorrendo tanto tempo assieme soprattutto nelle ricorrenze importanti (come il compleanno di Ursula). I due protagonisti del programma di Maria De Filippi sono inseparabili come confermato dalla stessa donna su Uomini ...

UOMINI e Donne - riavvicinamento tra Nicolò Brigante e Marta? L’indizio : Uomini e Donne: Nicolò Brigante e Marta Pasqualato sono in contatto tramite la sorella? A distanza di mesi dalla scelta a Uomini e Donne, fa ancora notizia il rapporto tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato. Com’è noto l’ex tronista ha preferito alla studentessa di Medicina la modella Virginia Stablum, per poi mollarla dopo appena un […] L'articolo Uomini e Donne, riavvicinamento tra Nicolò Brigante e Marta? L’indizio ...

UOMINI e Donne/ Da Sossio e Ursula a Nicola e Jara : importanti progetti per le nuove coppie (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Da Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Nicola e Jara: ecco come procedono le storie d'amore nate quest'anno in studio(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Tre matrimoni nel 2019 : Anna Munafò - Clarissa Marchese e una sorpresa (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il prossimo anno potrebbe essere ricco di matrimoni: da Anna Munafò a Clarissa Marchese, ecco chi si sposerà(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Sara Affi Fella Vs Luigi Mastroianni/ UOMINI e donne - in tv dopo la rottura? Intanto lo scontro continua... : Continua lo scontro, sempre molto acceso, tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. I due, dopo Uomini e donne, potrebbero tornare in tv in altre vesti(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 04:10:00 GMT)

Lorenzo Riccardi Vs Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ UOMINI e Donne : "Meno male che non voleva..." : Lorenzo Riccardi prende in giro Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: ecco l'ultima provocazione dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne su Instagram. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:25:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anna Munafò e il suo grande sogno “Alla fine ho seguito le orme di mio padre” (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè, altro che crisi: pronti ad un'estate bollente. I consigli dell'ex tronista(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Lorenzo Riccardi contro Luigi Mastroianni : la frecciatina dell’ex corteggiatore di UOMINI e Donne : Uomini e Donne, mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni litigano Lorenzo Riccardi dice la sua: la frecciatina dell’ex corteggiatore Non è la prima volta che Lorenzo Riccardi dice la sua sulla diatriba che ha coinvolto in queste settimane Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Questa volta, però, l’ex corteggiatore ha rivolto le sue parole […] L'articolo Lorenzo Riccardi contro Luigi Mastroianni: la frecciatina dell’ex ...

UOMINI e Donne/ Il segreto del successo di Gemma Galgani? Parla Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Il pubblico dice basta alle solite scene di Gemma Galgani e spera a settembre di trovare novità. La redazione accontenterà queste richieste?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:20:00 GMT)