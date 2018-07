Unhcr e Salvini | un dialogo quasi impossibile

huffingtonpost

: #Unhcr: vedremo #Salvini. Quando c'è un dramma umanitario non si tirano mai indietro. - pirata_21 : #Unhcr: vedremo #Salvini. Quando c'è un dramma umanitario non si tirano mai indietro. - gabrisorrenti : RT @RadioRadicale: #Migranti: #Salvini dopo visita a Tripoli ha dichiarato: 'Ho chiesto di visitare un centro d’accoglienza dove agisce l’U… - RadioRadicale : #Migranti: #Salvini dopo visita a Tripoli ha dichiarato: 'Ho chiesto di visitare un centro d’accoglienza dove agisc… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Fra Matteoè unche appare. Si vedranno, ma l'Agenzia Onu mette in chiaro che quel che arriva da Roma non piace.Niente Ong nel Mediterraneo, più armi alla Guardia costiera (e alla Marina militare) libica: è la strategia di esternalizzazione delle frontiere che il ministro dell'Interno italiano ha messo a punto con l'ammiraglio e vice premier libico Ahmed Maitig, l'uomo forte dell'esecutivo guidato da Fayez al Serraj, ieri in missione a Roma. L'Italia è pronta a dare tutti i mezzi necessari alla Libia per agire da "gendarme" del Mediterraneo, al punto chesi impegnato a battersi, in sede Onu, addirittura per una revisione dell'embargo di armi a tutti gli attori libici. Per l'Italia, stando al vice premier leghista, in Libia c'è un governo riconosciuto internazionalmente, quello guidato da al-Serraj, e se da ...