Un’estate senza plastica

huffingtonpost

: Perché un'estate senza una foto su un gonfiabile non è un'estate che vale la pena di essere vissuta ?? ??… - ASOS_IT : Perché un'estate senza una foto su un gonfiabile non è un'estate che vale la pena di essere vissuta ?? ??… - TerrinoniL : Abbronzatura perfetta: cosa mangiare per un’estate senza rischi - minabossone1 : @CrissyGranger Aaah ma lo stanno facendo? Un’estate senza è stranissima! Ahahhah -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Una buona notizia per i nostri mari: contro il marine-litter arriva un nuovo protocollo siglato da Regione Lazio con Arpa e Corepla per il recupero e il riciclo delle plastiche in mare. All'iniziativa partecipiamo anche noi di Legambiente, saremo tra i soggetti attuatori delle fasi operative del 'Fishing for Litter', ossia del recupero dei rifiuti che finiscono accidentalmente nelle reti dei pescatori.Dopo le ordinanze plastic-free firmate dai sindaci delle Tremiti, di Lampedusa e Linosa e di Pollica, che prevedono il divieto di vendita e uso di prodotti monouso income bicchieri e stoviglie, si allarga il fronte di quanti scendono in campo per arginare l'inquinamento da. Anticipando le misure europee.Il marine-litter è ormai una delle due più gravi emergenze ambientali. Sono 8 milioni, infatti, le tonnellate di materiale plastico che ogni anno finiscono ...