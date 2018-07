Un' escalation pericolosissima | Trump vuole rilanciare con dazi da 500 miliardi contro la

huffingtonpost

(Di venerdì 6 luglio 2018) La guerra commerciale tra Usa e Cina è scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington.al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34di dollari.mossa di Pechino,di pari entità su 545 benisoia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio numero uno per il Pil.Tra azione e reazione, nuove misure protezionistiche sono in arrivo. Donaldminacciaulteriori per 500di dollari. A bordo dell'Air Force One diretto in Montana per un appuntamento elettorale, il tycoon ha detto ai giornalisti al seguito di considerare, nel resoconto dei media americani, ulterioriper una cifra monstre. Prima "34e dopo ci sono altri 16in due settimane e poi, come ...