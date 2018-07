Una pallottola nel cuore 3 : quando in tv - trama e cast : Annunciata la data di messa in onda della nuova ed attesissima stagione de “Una pallottola nel cuore 3”, la serie di Rai 1 con protagonista Gigi Proietti C’è grande attesa per la terza stagione de “Una pallottola nel cuore 3“, la fiction campione d’ascolti di Rai uno con protagonista Gigi Proietti. In anteprima per tutti i lettori di SuperGuidaTv possiamo svelarvi la data ufficiale di messa in onda dei ...

Una pallottola nel cuore : in autunno la terza serie della fiction con Gigi Proietti : Dopo il grande e sorprendente successo della seconda serie, andata in onda ormai due anni fa, era prevedibile che ci fossero tutti i presupposti per la realizzazione della terza che, secondo alcune indiscrezioni, prevede molte novità. Stiamo parlando de Una pallottola nel cuore, la fiction di Rai 1 che vede come protagonista assoluto l’indiscusso fuoriclasse Gigi Proietti nel ruolo di Bruno Palmieri, un giornalista di cronaca nera. La serie, ...