Una modalità battle royale in Sea of Thieves? Ecco cosa ne pensa Rare

Whatsapp : introdotte due nuove funzioni - Una di queste è la modalità broadcast nei gruppi : Le novità riguardanti i sistemi di messaggistica sono oramai un'abitudine piacevole per gli utenti smartphone. In particolar modo gli sviluppatori di Whatsapp stanno cercando di implementare al massimo il noto social network, in particolar modo riguardo ai gruppi chat. Ed è proprio dei gruppi chat che parleremo in questo articolo, sopratutto della nuova modalità broadcast disponibile anche per i gruppi e della possibilità di informare gli utenti ...

Dark Souls 3 avrebbe dovuto avere Una modalità Battle Royale? : Lance McDonald è un noto YouTuber che ha fatto del datamining di Dark Souls e delle altre opere di From Software un lavoro, e se poco tempo fa vi raccontammo delle sue incredibili scoperte tra i file di Bloodborne, oggi vi parliamo di una indiscrezione su Dark Souls 3 difficile anche solo da credere.Come segnala Gamereactor, McDonald ha preso la parola sul suo profilo Twitter per ammettere di aver scoperto alcuni riferimenti a una fantomatica ...

Spider-Man potrebbe includere Una modalità "New Game Plus" e la metropolitana non potrà essere esplorata liberamente : Insomniac Games sta ancora lavorando al suo atteso Spider-Man per PS4, recentemente abbiamo appreso che il team, subito sopo l'E3 2018, aveva già apportato migliorie al gioco. Ora, scopriamo qualche altro dettaglio interessante, in arrivo direttamente dal creative director, Bryan Intihar.In alcuni botta e risposta con utenti Twitter, Inthiar ha confermato che Spider-Man potrebbe includere una modalità "New Game Plus", nulla di confermato, ma la ...

Huawei P20 Pro con un update otterrà Una modalità ultra slow-motion e altri miglioramenti della fotocamera : Gli sviluppatori di Huawei stanno lavorando ad un nuovo aggiornamento con il quale saranno introdotte in Huawei P20 Pro alcune interessanti feature L'articolo Huawei P20 Pro con un update otterrà una modalità ultra slow-motion e altri miglioramenti della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Italia 1 sperimenta Una nuova modalità di trasmissione dei film : “La Saga”. Si parte con Twilight : Italia 1 sperimenta una nuova modalità di trasmissione dei film, quella delle saghe. Saranno mandati in onda, tutte le sere, in prima serata delle saghe di film che hanno dei sequel e un racconto suddiviso in vari “capitoli”. Si inizierà nel caso specifico con la Saga di Twiligth dal 1° al 4 luglio con due episodi nel primo giorno e si proseguirà poi con gli altri negli altri giorni fino a che la saga non sarà completata. Italia 1: manda in onda ...

The Surge 2 avrà Una modalità New Game Plus - funzionalità online e un sistema di abilità migliorato per le armi : Deck13 ha risposto ad alcune domande dei fan tramite il suo account Twitter ufficiale, rivelando alcune nuove informazioni su The Surge 2, il nuovo capitolo della serie visto, finalmente, in azione nel primo video di Gameplay poco fa. Come riportato da DSOGaming, secondo gli sviluppatori, il gioco presenterà una modalità New Game Plus, raddoppierà le classi di armi (rispetto al suo predecessore) e il loro sistema di abilità verrà potenziato e ...

Gli sviluppatori di Battlefield V spiegano perché nel gioco sarà inclusa Una vera e propria modalità single player : Mentre altri franchise di sparatutto popolari si stanno allontanando dalla classica campagna per giocatore singolo, Battlefield, che tradizionalmente è una serie multigiocatore, sembra essere pronto a concentrarsi sull'aspetto "solista" con l'imminente Battlefield V.Durante un'intervista all'EA Play, DualShockers ha parlato con il produttore senior Lars Gustavsson, il quale ha spiegato perché lo sviluppatore ha deciso di attenersi alla modalità ...

L'appello dell'Unhcr per evitare un'altra Aquarius : 'Serve Una nuova modalità di sbarco' : La vicenda della nave Aquarius, per fortuna, è finita in maniera positiva con l'arrivo nella città di Valencia. Ma sono tante le imbarcazioni che si trovano e si troveranno ancora in mare [VIDEO] . L'...

Fallout 76 avrà Una modalità Battle Royale? Bethesda risponde : La presenza di Fallout 76 all'E3 2018 è da considerarsi tranquillamente come un fiore all'occhiello per Bethesda. Il publisher che ha “sfilato” come terzo (in ordine temporale) sui palchi di Los Angeles ha voluto rinnovare in toto l'abito del franchise, presentando un prodotto che si discosta in maniera importante dai predecessori. Se infatti il gameplay può sembrare speculare a quello degli ultimi capitoli, è l'ecosistema di gioco che cambierà ...

Cyberpunk 2077 : in futuro potrebbe arrivare Una modalità multiplayer - ma il gioco uscirà come esperienza single player : Cyberpunk 2077 è realtà e si è mostrato con un incredibile trailer in occasione dell'E3 2018. In seguito, gli sviluppatori hanno condiviso parecchie informazioni sull'atteso gioco e, tra i vari dettagli emersi, si confermava il titolo come un'esperienza per giocatore singolo.Sicuramente, alla sua uscita, Cyberpunk 2077 sarà un gioco single player, ma in futuro le cose potrebbero cambiare con il possibile arrivo di una modalità multiplayer.Questo ...

E3 2018 : Battlefield V avrà Una modalità Battle Royale : Nel corso dell'EA Play 2018 che si sta tenendo in questi minuti, gli sviluppatori hanno parlato ampiamente di quello che dovremo aspettarci in Battlefield V rivelando a sorpresa che il gioco riceverà una modalità Battle Royale in seguito al lancio del titolo, fissato per il 19 ottobre 2018.La modalità Battle Royale farà quindi parte del programma Tides of War di Battlefield V, l'insieme di contenuti completamente gratuiti che saranno resi ...

Gboard Beta 7.3 si prepara all’OCR - a nuovi effetti per le GIF e a Una modalità scura : La versione 7.3 di Gboard non porta novità visibili ma come spesso accade nasconde molto nel codice, svelato ancora una volta da un teardown completo. L'articolo Gboard Beta 7.3 si prepara all’OCR, a nuovi effetti per le GIF e a una modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Splatoon 2 : Una nuova modalità trapela in rete : OatmealDome e Simon1844, due celebri dataminers, hanno scoperto l’esistenza all’interno di Splatoon 2 di una modalità competitiva e inedita celata fino ad oggi allo sguardo dei giocatori, nascosta tra i file del gioco. Una nuova modalità per Splatoon 2 La suddetta modalità chiamata provvisoriamente Rocket, porta i giocatori in differenti arene, con l’obiettivo di attivare un razzo prima della squadra ...

Suzuki protagonista di THE BIG RED : Una delle gare di pesca sportiva nella modalità “CATCH & RELEASE” : Il Suzuki Fishing Team protagonista della competizione di pesca sportiva nella modalità “CATCH & RELEASE” nella modalità “CATCH & RELEASE”The Big Red, The Big Fun! Suzuki ha partecipato alla gara schierando il Suzuki Fishing Team, 6 equipaggi di spicco che si sono contraddistinti per competizione, simpatia, rispetto dell’avversario e spirito di squadra, conquistando il palco in diverse categorie di premio Il Team Shimano Suzuki di Matteo ...