Una famiglia su due risparmia “In Italia ritorna la classe media” 

La Fondazione Vaticana "Centro Internazionale Famiglia di Nazareth" e l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes inaugurano Una nuova Sala per l'... : ... in special modo dei malati, che giungono al Santuario da tutto il mondo. Vogliamo che Lourdes divenga "capitale mariana delle famiglie", luogo privilegiato di accompagnamento e di prima ...

“Donna e mamma speciale”. Andava a lavoro - poi la tragedia : Cinzia muore a 40 anni. Una famiglia e una città distrutte : Un altro drammatico incidente stradale sulle strade italiane. Questa volta la vittima è una giovane mamma che ora lascia due bimbi piccoli. Si chiamava Cinzia Verna, aveva 40 anni, viveva a Vasto ed è morta nella notte di martedì 3 luglio a seguito di uno schianto avvenuto sulla Statale 16 Adriatica in località Pagliarelli mentre stava andando a lavoro. Stando a una prima ricostruzione, Cinzia viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si ...

“È morta a casa di zia Rita”. Melissa - 18 anni appena - l’hanno ritrovata così. Una famiglia italiana distrutta : Una tragedia incredibile alla cascina Bosco Grande, Pavia. Melissa, una ragazza di 18 anni si è sentita male nel sonno ed è morta nonostante la rianimazione del personale del 118. Come riporta il quotidiano online Laprovinciapavese, per Melissa Troni, una ex studentessa dell’Ipsia di piazzale Marconi, non c’è stato niente da fare. Adesso la procura della repubblica ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia. E’ stata la zia Rita ...

Bologna - bambino di 11 anni annega nel Reno/ Tragedia per Una famiglia peruviana : salvi i 4 cuginetti : Bologna, bambino di 11 anni annega nel Reno: faceva il bagno in una zona vietata del fiume con i cuginetti, che sono riusciti a risalire. Le ultime notizie sulla Tragedia(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:41:00 GMT)

Marco Carta dimesso dall’ospedale dopo il malore - il ringraziamento per i fan : “Siamo Una famiglia” : Marco Carta dimesso dall'ospedale dopo il malore di qualche giorno fa pensa immediatamente di rassicurare i fan con un post su Instagram nel quale li ringrazia per l'affetto dimostratogli negli ultimi tempi. L'artista sardo si sta quindi riprendendo, ma continua a non parlare delle cause del suo ricovero nel totale rispetto della sua privacy. Marco Carta aveva ribadito di non aver intenzione di scatenare la morbosità della rete, tenendo per ...

Saldi : Confcommercio Vicenza - Una spesa di 230 euro per famiglia : Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - "Torna l’appuntamento dei Saldi estivi, che a Vicenza, come nel resto del Veneto, scatteranno sabato 7 luglio. Pur anticipati dalle oramai “tradizionali” fughe in avanti di qualche operatore, con gli escamotage degli sms legati alle fidelity card, solo tra qualche giorn

10 persone di Una famiglia sono state trovate impiccate in un negozio di Delhi - in India : Dieci persone sono state trovate impiccate all’interno di un negozio a Delhi, in India, mentre il cadavere di una donna di 70 anni è stato trovato per terra. I morti fanno tutti parte della stessa famiglia: due fratelli, le loro The post 10 persone di una famiglia sono state trovate impiccate in un negozio di Delhi, in India appeared first on Il Post.

Ritrovamento choc : in Una casa 11 cadaveri della stessa famiglia. Peggio di un film horror : “Una cosa mai vista” : Altro che film dell’orrore: la realtà sta mettendo a dura prova anche la più fantasiosa immaginazione di chi elabora le storie dell’horror. Qui siamo di fronte a un vero e proprio spettacolo choc. Una drammatica strage si è consumata in India nella census town (città di fatto) di Burari, nel distretto di Delhi Nord, dove, riferisce il sito di ‘India Today’, i membri di una famiglia sono stati trovati impiccati di ...

Trovati morti in casa in India 11 membri di Una famiglia - 10 erano impiccati e bendati : Undici persone, dieci delle quali bendate e impiccate, trovate morte dalla polizia in una casa nel nord della capitale Indiana New Delhi. Si indaga per capire se si siano suicidati o siano stati uccisi. Sui corpi delle sette donne e dei quattro uomini non ci sono colpi di arma da fuoco. Dieci erano impiccati al soffitto, il corpo di una donna di 70 anni giaceva sul pavimento.Le undici vittime - quattro uomini, tre donne e quattro bambini - ...

Gay - Spadafora : "Il Paese non tornerà indietro". Fontana insiste : "La famiglia è Una" : "Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto". Una posizione smentita ...

Tommy Onofri/ Rapito e ucciso a 17 mesi : il dramma di Una famiglia (Sabato in giallo - Tv8) : Questa sera, saabto 30 giugno, su Tv8 va in onda uno speciale dedicato al rapimento di Tommaso Onofri, avvenuto nel 2006. Il bambino di 17 mesi fu trovato morto dopo un mese.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Pompei - Gay Pride - la Diocesi rompe il silenzio : «La famiglia è Una sola» : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre Annunziata - Il sindaco Ascione conferisce l'encomio della Procura della Repubblica a tre agenti di Polizia Municipale Castellammare - Mare sicuro 2018: al via l'...

Katherine McNamara di Shadowhunters commossa dall’affetto dei fan dopo la cancellazione : “Siamo Una famiglia” : La campagna social #SaveShadowhunters prosegue senza sosta e Katherine McNamara di Shadowhunters ha ammesso di essere davvero commossa dall'affetto dimostrato dai fan di tutto il mondo. In un'intervista a cuore aperto con Shumdario News, l'attrice ventiduenne ha parlato della cancellazione della serie che, a distanza di quasi un mese continua a far parlare, e di come questo show le abbia cambiato la vita. "Questa serie è stata così speciale ...

MontebellUna - rappresentante si impicca mentre la famiglia è al mare - lunedì gli avevano ritirato la patente : È stato trovato dai suoi familiari privo di vita impiccato in un ricovero attrezzi un trentanovenne rappresentante di Montebelluna molto conosciuto in città. L'uomo sposato, padre di due bambini, ha ...