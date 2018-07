Una docu-serie su Cristiano Ronaldo | dal Real Madrid alla Juve e Facebook per un altro

“Variety” dice che Facebook sta trattando con Cristiano Ronaldo per realizzare Una docu-serie su di lui : Variety, un sito sempre molto informato su cinema, serie e tv, ha scritto che Facebook sta trattando con Cristiano Ronaldo per realizzare una docu-serie su di lui, da pubblicare su Facebook Watch, una piattaforma per vedere programmi originali in streaming o registrati The post “Variety” dice che Facebook sta trattando con Cristiano Ronaldo per realizzare una docu-serie su di lui appeared first on Il Post.

Lana Del Rey ha realizzato Una nuova canzone per il documentario sulla vita di Elvis Presley : Ecco un assaggio

Vertice Trump-Kim - il documento : c'è l'impegno per 'Una pace stabile e duratura' : Momento storico, nessuno lo mette in dubbio. Quello tra Donald Trump e Kim Jong-un è il primo incontro faccia a faccia [VIDEO] tra un leader nordcoreano ed un presidente americano in carica. Impensabile, certamente, un anno fa di questi tempi quando i toni di entrambi erano da guerrafondai senza condizioni ed ognuno misurava il proprio bottone nucleare. Un anno dopo i due si sono stretti la mano ed hanno iniziato a parlare di smantellamento ...

La figlia di Brigitte Macron in un documentario sulla madre : "Emmanuel e mia madre sono Una visione d'amore" : La figlia di Brigitte Macron ha rivelato come, all'età di nove anni, ha visto la madre di 39 anni innamorarsi del quindicenne Emmanuel Macron. Tiphaine Auzière, 34 anni, è la più giovane dei figli della première dame francese, nata dal suo primo matrimonio. In un documentario televisivo su sua madre, Tiphaine ha descritto come Emmanuel Macron e la sua insegnante fossero "innamorati" poco dopo essersi incontrati ...

Giallo sul lago di Garda : nessUna traccia del turista disperso - i documenti sul gommone : Le ricerche sono state per ora interrotte: il Giallo non è ancora stato risolto. turista disperso sul lago di Garda Senza esito sul lago di Garda le ricerche di un cittadino lituano i cui documenti...

Il mio nemico - nella docu-serie di Sky il racconto della guerra in Libia e di due infiltrati in Una cellula Isis : Una storia dove la cronaca di una Libia in guerra fa da sottofondo alla testimonianza in prima persona di un infiltrato nelle milizie dello Stato Islamico. Un racconto in soggettiva, fatto attraverso l’esperienza dagli insider protagonisti del doc, ma anche da Luigi Pelazza, regista in campo e al tempo stesso narratore della storia. È la docu-serie “Il mio nemico”, in onda per tre settimane dal 3 giugno su Sky Atlantic HD, ogni domenica ...

History of Football : il canale 407 di Sky celebra il calcio con Una programmazione h24 di documentari : Gianluca Vialli In tutto il mondo History parlerà una sola lingua: quella del pallone. In occasione dei mondiali di Russia, da domani al 10 giugno, il canale 407 di Sky (visibile per l’occasione a tutti i clienti abbonati) proporrà History of Football, maratona di due settimane dedicate interamente alla storia del calcio. 24 ore al giorno, sette giorni su sette di documentari verrà celebrato il gioco più bello al mondo: le partite più ...

Robert Downey Jr. in Una docu-serie sull’intelligenza artificiale su Youtube : Chi meglio di Tony Stark, il miliardario appassionato di tecnologia avanzata può giocare a fare il divulgatore scientifico sul tema dell’ Intelligenza artificiale? Robert Downey Jr. e Youtube stanno sviluppando un progetto insieme: una docu-serie, per ora ancora senza titolo, di otto episodi, che approfondirà le tematiche legate all’AI, in cui interverranno scienziati, esperti di tecnologia, ingegneri, filosofi. La star di Iron Man e ...

TribUnale Modica - il documento programmatico M5S-Lega : Nella bozza di programma tra M5S e la Lega esiste l'impegno per il ripristino dei tribunali soppressi nel 2012. Ad annunciarlo il Comitato di Modica

Firenze - un documentario per raccontare ‘La cura’ del dipinto distrutto nella strage dei Georgofili : “Una storia di rinascita” : Il­ 27 maggio del 1993 Firenze viene colpita al cuore. Una bomba della mafia uccide cinque persone e devasta centinaia di opere d’arte. Per 24 anni un dipinto del ‘600 rimane nei depositi degli Uffizi. ‘I giocatori di carte‘ di Bartolomeo Manfredi è considerato perduto per sempre. Fino a quando la restauratrice fiorentina Daniela Lippi non decide di prendersene cura. Sulla tela lacerata rimangono i profili incompleti di ...

Berlusconi candidabile - ecco il documento del TribUnale di Milano che lo riabilita : Pendenze penali (Ruby ter) non ostative e condotta positiva dopo l'espiazione della condanna per i diritti tv: sono i punti principali cu sui si basa la...

ALDO MORO/ 40 anni dalla morte : la Rai ricorda lo statista con Una docu-fiction (Aldo Moro - Il professore) : ALDO Moro, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse 40 anni fa, verrà ricordato questa sera nella docu-fiction di Rai Uno, che ricostruirà uno dei periodi più bui del nostro paese.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:50:00 GMT)

Una nuova Google Chromecast è stata rivelata da alcuni documenti FCC : É emerso un nuovo documento della FCC secondo cui Google è al lavoro sulla seconda generazione della sua Chromecast, una nuova versione con funzionalità Bluetooth! L'articolo Una nuova Google Chromecast è stata rivelata da alcuni documenti FCC proviene da TuttoAndroid.