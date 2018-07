UMIDIGI Z2 Pro | tutto quello che c’è da sapere

chimerarevo

(Di venerdì 6 luglio 2018)Z2 Pro è l’ultimo smartphone top di gamma dell’azienda, uno smartphone che osa sia con le sue specifiche tecniche che per il prezzo proposto offrendosi come valida alternativa a smartphone di fascia medio-alta di brand più noti del mercato. Se non avete mai sentito nominare, è uno dei brand più famosi in Cina insieme a tanti altri, di cui i più famosi che conoscerete sono forse Xiaomi e Huawei. Nonostanteabbia sempre proposto smartphone per la fascia medio-bassa, stavoltaZ2 Pro segue un paradigma differente offrendo design e specifiche al top ad un giusto prezzo. Proseguite nella lettura dell’articolo per conoscere tutti gli aspetti di questo smartphone come design, comparto fotografico, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.Z2 PRO: DESIGN Lo smartphone prende spunto dall’iconico design del Huawei P20 Pro, ultimo ...