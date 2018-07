Uccide l' ex moglie e poi si toglie la vita | in passato lei lo aveva denunciato per

Messina : Barcellona Pozzo di Gotto - uomo Uccide la moglie e si toglie la vita (2) : (AdnKronos) - Sarebbe stato Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, ad uccidere l'ex moglie Maria Carmela Isgrò, impiegata comunale di 48 anni. L'uomo si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi. I due, separati e con una figlia di 10 anni, sembra abitassero nella stessa palazzina di via Modica ma in

Messina : Barcellona Pozzo di Gotto - uomo Uccide la moglie e si toglie la vita (2) : (AdnKronos) – Sarebbe stato Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, ad uccidere l’ex moglie Maria Carmela Isgrò, impiegata comunale di 48 anni. L’uomo si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi. I due, separati e con una figlia di 10 anni, sembra abitassero nella stessa palazzina di via Modica ma in due appartamenti diversi. In passato la donna avrebbe denunciato l’ex per maltrattamenti. I due corpi senza vita sono stati ...

Messina : Barcellona Pozzo di Gotto - uomo Uccide la moglie e si toglie la vita (2) : (AdnKronos) – Sarebbe stato Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, ad uccidere l’ex moglie Maria Carmela Isgrò, impiegata comunale di 48 anni. L’uomo si sarebbe poi tolto la vita impiccandosi. I due, separati e con una figlia di 10 anni, sembra abitassero nella stessa palazzina di via Modica ma in due appartamenti diversi. In passato la donna avrebbe denunciato l’ex per maltrattamenti. I due corpi senza vita sono ...

Ammazzata in casa nel senese - marito trovato impiccato a un albero Pasticcere 50enne strangola la moglie e si Uccide nel messinese : Una donna quarantenne è stata uccisa in casa a Cetona, Siena, e il marito è stato trovato poco dopo nelle vicinanze impiccato a un albero, non lontano dalla sua auto abbandonata. Gli inquirenti senesi ...

Siena - donna uccisa in casa : il marito trovato impiccato a un albero. Pasticcere 50enne strangola moglie e si Uccide nel messinese : Una donna quarantenne è stata uccisa in casa a Cetona (Siena) e il marito è stato trovato poco dopo nelle vicinanze impiccato a un albero, non lontano dalla sua auto abbandonata. Gli inquirenti senesi sono orientati a classificare la vicenda come un caso di omicidio-suicidio. --Dopo li ritrovamento del cadavere della donna, gli inquirenti si erano subito messi alla ricerca del marito, un agricoltore di 41 anni. A dare l'allarme era stato il ...

Siena - donna uccisa in casa : il marito trovato impiccato a un albero. Pasticcere 50enne strangola moglie e si Uccide nel messinese : Una donna quarantenne è stata uccisa in casa a Cetona (Siena) e il marito è stato trovato poco dopo nelle vicinanze impiccato a un albero, non lontano dalla sua auto abbandonata....

Uccide l’ex moglie e poi si impicca - lei lo aveva denunciato per maltrattamenti : Tragedia nel messinese. Un pasticcere di 56 anni ha ucciso a l'ex moglie e madre della figlia di 10 anni e poi si è tolto la vita impiccandosi. Il delitto è stato scoperto dalla sorella donna, preoccupata per il suo prolungato silenzio. La vittima, era un'impiegata comunale e aveva già denunciato il marito per maltrattamenti.Continua a leggere

Uccide la moglie e si toglie la vita : Palermo, 6 lug., AdnKronos, - Omicidio-suicidio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un uomo avrebbe ucciso l'ex moglie e poi si sarebbe tolto la vita. La tragedia si è consumata in ...

Uccide l’ex moglie e poi si impicca - lei lo aveva denunciato per maltrattamenti : Uccide l’ex moglie e poi si impicca, lei lo aveva denunciato per maltrattamenti Tragedia nel messinese. Un pasticcere di 56 anni ha ucciso a l’ex moglie e madre della figlia di 10 anni e poi si è tolto la vita impiccandosi. Il delitto è stato scoperto dalla sorella donna, preoccupata per il suo prolungato silenzio. […] L'articolo Uccide l’ex moglie e poi si impicca, lei lo aveva denunciato per maltrattamenti proviene da NewsGo.

Messina : Barcellona Pozzo di Gotto - uomo Uccide la moglie e si toglie la vita : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Omicidio-suicidio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Un uomo avrebbe ucciso l'ex moglie e poi si sarebbe tolto la vita. La tragedia si è consumata in via Modica, dove i due corpi senza vita sono stati trovati nel primo pomeriggio. Sul posto si trova l

Siena - Uccide la moglie in casa e fugge : è caccia all’uomo : Siena, uccide la moglie in casa e fugge: è caccia all’uomo Dopo la scoperta del cadavere della donna in un podere nel borgo di Cetona, nel Senese, le forze dell’ordine hanno subito avviato le ricerche del fuggitivo scatenando una caccia all’uomo in tutta la regione toscana.Continua a leggere Dopo la scoperta del cadavere della donna […] L'articolo Siena, uccide la moglie in casa e fugge: è caccia all’uomo proviene da NewsGo.

Siena - Uccide la moglie in casa e fugge : è caccia all’uomo : Dopo la scoperta del cadavere della donna in un podere nel borgo di Cetona, nel Senese, le forze dell'ordine hanno subito avviato le ricerche del fuggitivo scatenando una caccia all'uomo in tutta la regione toscana.Continua a leggere

Tragedia familiare a Barcellona Pozzo di Gotto : Uccide l'ex moglie e poi si toglie la vita : Omicidio-suicidio in provincia di Messina. L'uomo, Nicola Siracusa, era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, Maria Carmela Isgrò

Mauro Zarate minacciato di morte/ La moglie Natalie : "Ci Uccideranno!" - colpa del passaggio al Boca Juniors : Mauro Zarate minacciato di morte: la moglie Natalie Weber e famiglia del giocatore nel terrore, paura anche per i figli per colpa del passaggio al Boca Juniors sgradito ai tifosi del Velez(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:50:00 GMT)