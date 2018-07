Tutti i tratti distintivi del telescopio spaziale James Webb

Dalla stretta sui contratti a termine alle delocalizzazioni - Tutti i contenuti del Decreto «dignità» : Aumento del 50 per cento delle indennità per i licenziamenti senza giusta causa e stretta sui contratti a termine, che non potranno durare più di due anni e comunque dovranno essere...

Serie A - ecco la lista di Tutti i contratti depositati : TORINO - L'apertura formale del calciomercato è avvenuta ieri, 1 luglio, ma oggi è stata la prima giornata in cui le squadre di Serie A hanno depositato i contratti ufficialmente. Sono 62 in tutto gli ...

OVS - Tutti i contratti di lavoro verranno rescissi in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ovs : Sempione Fashion - in Svizzera rescissi Tutti contratti lavoro : Roma, 26 giu. (AdnKronos/ats) – Sempione Fashion, la società che gestisce oltre 140 negozi OVS in Svizzera, ha confermato oggi la rescissione di tutti i contratti di lavoro dei suoi dipendenti al termine del processo di consultazione. è quanto indica una nota dell’azienda. Il cda e la direzione di Sempione Fashion sono giunti alla conclusione che non è più possibile proseguire l’attività nella forma attuale. Per questo motivo, ...

Ovs : Sempione Fashion - in Svizzera rescissi Tutti contratti lavoro : Roma, 26 giu. (AdnKronos/ats) – Sempione Fashion, la società che gestisce oltre 140 negozi OVS in Svizzera, ha confermato oggi la rescissione di tutti i contratti di lavoro dei suoi dipendenti al termine del processo di consultazione. è quanto indica una nota dell’azienda. Il cda e la direzione di Sempione Fashion sono giunti alla conclusione che non è più possibile proseguire l’attività nella forma attuale. Per questo motivo, ...

“Arrestateci Tutti”. Emma Marrone non si trattiene : il durissimo sfogo della cantante. E la foto sui social è pura rabbia : “Arrestateci tutti”. Emma Marrone lo dice chiaramente e insieme agli altri colleghi cantanti lancia la sfida al nuovo ministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano il suo impegno. Ha 38 anni, una figlia, è laureato in Scienze politiche, si definisce ultrà dell’Hellas Verona, da 20 anni è iscritto alla Lega Nord e il suo primo ...

Philip Roth è morto/ Tutti i film tratti dai suoi libri - American Pastoral con Ewan McGregor : morto Philip Roth, scrittore Americano vincitore del Pulitzer ma privato del Nobel: aveva 85 anni. Si è spento questa notte per un'insufficienza cardiaca, come riferisce il New York Times(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:49:00 GMT)