Turchia | Farnesina | Rilasciata Cristina Cattafesta

L’attivista Cattafesta bloccata da dieci giorni in Turchia. La Farnesina : “Al lavoro perché venga rilasciata al più presto” : Da oggi, giovedì 5 luglio, sono passati dieci giorni da quando Cristina Cattafesta, attivista di 62 anni, è stata fermata dalle autorità turche. La donna si trovava a Batman, città petrolifera del Bakur, il Kurdistan turco, insieme a una delegazione del Cisda (Coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane, ndr) come osservatrice internazionale per le elezioni presidenziali e parlamentari, vinte dal presidente Recep Tayyip Erdogan al ...