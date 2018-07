Trump contro Trump

Al via i dazi Usa contro la Cina. Pechino : 'Trump bullo' : Dalla mezzanotte e un minuto sono in vigore negli usa le imposte al 25% sull'import dialcuni prodotti da Pechino, per un valore di 34 mld. La Cina reagisce facendo scattare dazi sui beni Usa per la ...

La contromossa di Pechino contro Donald Trump : in vigore i dazi cinesi sui prodotti made in USA : ... a partire dai prodotti lattiero caseari che nel 2017 hanno raggiunto il record delle vendite nel mondo, raggiungendo la quantita' record di 412 milioni di chili e con una crescita a doppia cifra ...

Un'escalation pericolosissima - Trump vuole rilanciare con dazi da 500 miliardi contro la Cina : La guerra commerciale tra Usa e Cina è scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington. dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. contromossa di Pechino, dazi di pari entità su 545 beni contro soia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'escalation pericolosissima per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio ...

Una donna scala la Statua della Libertà contro Trump : arrestata : Una donna è stata arrestata dopo essersi arrampicata sulla Statua della Libertà, a New York, per protestare contro la politica di separazione delle famiglie di migranti, costringendo le autorità a far evacuare il simbolo di New...

Finlandia - senatori USA discutono con ministro Interno incontro Trump-Putin - : Il ministro dell'Interno finlandese Kai Mykkänen ha discusso oggi con i senatori degli Stati Uniti di sicurezza interna, propaganda internet, minacce ibride, così come il prossimo incontro tra i ...

Trump contro gli alleati della Nato : "La pazienza sta per finire" : "Gli Stati Uniti continuano a dedicare più risorse alla difesa dell'Europa, quando l'economia del continente, inclusa quella della Germania, va bene e i problemi per la sicurezza abbondano. Questa ...

Furia Trump contro Merkel e alleati Nato. "La pazienza sta per finire" : Donald Trump va all'attacco degli alleati della Nato, accusandoli di non spendere abbastanza per la difesa e di approfittarsi degli Stati Uniti anche su questo terreno, come sul fronte delle politiche commerciali. "La pazienza degli Stati Uniti sta per finire", minaccia il presidente americano, con un durissimo affondo a una settimana dal summit di Bruxelles dell'Alleanza Atlantica. Non solo, visto che sempre la prossima settimana si ...

Trump si fa beffe delle contromisure e rilancia la linea protezionista : New York. Chi pensava che la durissima linea protezionista di Donald Trump non fosse altro che un bluff tattico per spaventare e ottenere concessioni immediate da avversari e alleati senza leve negoziali ora è costretto a rivedere le proprie certezze. Il presidente prosegue nel proclamare la politic

Camera di commercio Usa lancia campagna contro dazi di Trump : La Camera di commercio statunitense ha lanciato una campagna contro i dazi imposti da Donald Trump, illustrando i possibili danni Stato per Stato, con i posti di lavoro e le quote di export a rischio. ...