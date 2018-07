Trump : "Auto - dazi zero tra Usa e Ue" : Dei grandi capi dell'auto tedesca, non uno ha marcato visita: c'erano l'ad di Bmw, Harald Krüger, il ceo di Volkswagen, Herbert Diess e l'amministratore delegato di Daimler, Dieter Zetsche. Tutti pronti a rispondere alla convocazione dell'ambasciatore Usa a Berlino, Richard Grenell, e ad ascoltare la proposta che mai si sarebbero aspettati: "Azzeriamo tutte le tariffe". Un clamoroso dietrofront da parte di Donald Trump, che fino all'altro ieri ...

Auto verso una soluzione zero dazi. Trump apre all'UE : Teleborsa, - Si apre una via d'uscita a "zero dazi" per le Auto europee grazie a trattative in corso fra USA ed UE. In attesa del via ad una nuova tranche di dazi USA su prodotti importati dalla Cina, ...

Auto verso una soluzione "zero dazi". Trump apre all'UE : Si apre una via d'uscita a "zero dazi" per le Auto europee grazie a trattative in corso fra USA ed UE. In attesa del via ad una nuova tranche di dazi USA su prodotti importati dalla Cina , a partire ...

L’Europa sfida Trump : «Abbattere i dazi sulle auto». Apertura dagli Usa : A?Bruxelles si lavora su una proposta di negoziato plurilaterale con Usa, Giappone e Corea del Sud per disinnescare il rischio escalation. E dagli Usa arriva una prima Apertura...

L'Europa prepara la sfida a Trump : «Giù tutti i dazi sulle auto» : A Bruxelles si lavora su una proposta di negoziato plurilaterale con Usa, Giappone e Corea del Sud per disinnescare il rischio escalation. E la Cina va in pressing per convincere il Vecchio ...

Marchionne appoggia Trump sulla questione dazi auto : ha poi aggiunto che ' non sono la fine del mondo '. L'unica accortezza sarebbe però quella di non esagerare troppo con la risposta . Pur ammettendo che la Germania sia stata sino ad oggi la maggior ...

La Ue a Trump : i dazi auto vi danneggeranno : ROMA - I dazi americani sulle importazioni di auto europee 'danneggiano il commercio, la crescita e l'occupazione negli Usa', con un 'impatto negativo di 13-14 miliardi di dollari sul pil Usa' e 'i ...

General Motors vs. Donald Trump : il gigante dell'auto Usa si ribella ai dazi : New York - General Motors contro Donald Trump. O meglio, contro i dazi di America First. La principale casa automobilistica americana ha avvertito

Trump brucia 100.000 posti nell'auto : ... in un momento in cui non solo le relazioni commerciali con Pechino e Bruxelles sono ai minimi storici, ma anche l'economia non è in forma smagliante. Nella lettura finale di ieri, la crescita del ...

Trump con dazi auto potrebbe distruggere 100mila posti di lavoro negli Usa nel 2019 : La guerra commerciale scatenata da Donald Trump potrebbe portare a una perdita netta di 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti l'anno prossimo. E' quanto stima la società di ricerca Oxford ...

Perché i dazi di Trump minacciano l'industria dell'auto : Una possibile frenata degli acquisti di vetture straniere negli Usa, potrebbe avere conseguenze gravi per la stessa produzione americana

I dazi sull’auto di Trump costeranno 45 miliardi di dollari : L'allarme lanciato dall'Associazione dei costruttori. Il neo protezionismo rischia di pesare sulla crescita mondiale. I consumatori americani si troveranno costi più elevati anche per acquistare i pezzi di ricambio per le loro auto, sia americane che straniere...

Marchionne sta con Trump "Comprendo i dazi sull'auto" : Sergio Marchionne spacca l'Europa in due sui maxi-dazi che Donald Trump vuole applicare alle esportazioni di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti. L'ad di Fca, a margine di un evento con l'Arma dei Carabinieri, a Roma, è stato chiaro: "In Europa - ha puntualizzato - Italia e Francia hanno un flusso di vetture verso gli Usa molto diverso da quello della Germania, e Fiat Chrysler Automobiles produce quasi 3 milioni di autoveicoli in Nord ...

Trump : «Presto dazi sulle auto dalla Ue» : Di Maio: superare il tabù «Non dobbiamo avere paura di parlare di dazi - ha chiarito intanto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio - la nostra economia è un unicum e se i dazi servono ...