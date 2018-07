Tromba d' aria e nubifragi a Ciarnin Video | ultime notizie maltempo | alberi divelti e

Maltempo - Tromba d’aria nel Milanese : via tetti edifici : Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici Continua a leggere L'articolo Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici proviene da NewsGo.

Maltempo : Tromba d'aria nel milanese. Seveso esondato : Tetti scoperchiati, alberi caduti, strade allagate: il Maltempo al Nord sta causando molti danni, anche se, per fortuna, finora se ne registrano solo a cose e non anche a persone. In particolare nella notte scorsa c'è stata una violenta tromba d'aria nella zona di Pozzo d'Adda, nel milanese, che ha scoperchiato una palazzina e danneggiato anche altri tetti, facendo finire lamiere e calcinacci sulla strada e sulle auto in sosta. Sulle strade ...

Meteo - Italia spaccata in due : Tromba d'aria a Milano e tempesta di fulmini su Torino - picco di caldo al Sud : Italia spaccata in due: punte di oltre 35 gradi al Sud, in Sicilia e Sardegna, dove è atteso per oggi il picco di caldo, e violente trombe d'aria al Nord, con il vento che ha scoperchiato i tetti a ...

Tromba d’aria in provincia di Milano : scoperchiati i tetti delle case. Il Seveso esonda. Maltempo anche a Varese : Una Tromba d’aria in provincia di Milano ha scoperchiato i tetti di alcune case. Giornata di Maltempo in Lombardia, dove i vigili del fuoco sono stati allertati sia nell’hinterland del capoluogo che in provincia di Varese, mentre nella notte è esondato il Seveso. Come era già successo nella giornata di mercoledì, le cattive condizioni metereologiche hanno causato cancellazioni e ritardi sulle linee ferroviarie. L’allerta ...

Una Tromba d'aria ha scoperchiato i tetti delle case a Pozzo d'Adda - in provincia di Milano. Esonda il Seveso : Una violenta tromba d'aria si è abbattuta la notte scorsa nella zona di Pozzo d'Adda, nel Milanese, e ha letteralmente scoperchiato una palazzina, danneggiando i tetti di numerosi altri edifici. I vigili del fuoco sono ancora sul posto con molti mezzi anche per rimuovere numerosi rami d'albero che sono caduti sulle strade. Allo stato non si registrano danni gravi alle persone.Il Seveso è Esondato nella notte scorsa alle 3 e 10 e ...

Tromba d'aria in Lombardia - danni e feriti FOTO : Dopo il nubifragio di ieri , un'altra notte da incubo. Come riporta Lamartesana.it, A Pozzo d'Adda , Milano, si è scatenata una violentissima Tromba d'aria , FOTO Daniele Bennati, . Tromba d'aria a ...

Meteo - Italia spaccata in due : Tromba d'aria a Milano e tempesta di fulmini su Torino - picco di caldo al Sud : Temperature in salita ancora per oggi in Sicilia e Sardegna dove si superano i 35 gradi, mentre al Nord si contano i danni dovuti al maltempo. Nel capoluogo lombardo è esondato il Seveso