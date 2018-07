Trieste | gup vs pm | “Assurdo accusare di sequestro di persona chi trattiene per il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) L’espulsione di un clandestino, in presenza di un atto amministrativo o giudiziario, deve necessariamente avvenire con il “trattenimento” dell’interessato da parte delle forze di Polizia. Ma questa privazione della libertà di movimento non può integrare un illecito penale grave come ildi, altrimenti si cadrebbe nel paradosso che nessuna espulsione sarebbe praticabile e nessun extracomunitario ritenuto responsabile di permanenza illegale potrebbe essere accompagnato ai confini nazionali per il rimpatrio. In 48 pagine il gup triestino Giorgio Nicoli spiega perché ha demolito – con una sentenza di assoluzione, emessa il 4 giugno scorso nei confronti di sette poliziotti – l’impegnativa, ma a suo dire inconsistente istruttoria, in cui la pubblica accusa avrebbe sostenuto una tesi paragonata alle “chiacchiere da bar Sport”, una specie di “fake ...