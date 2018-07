Trenta : “Non compreremo altri F-35” : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Sicuramente non compreremo nessun altro F-35. Stiamo analizzando tutte le implicazioni dei tagli. Intorno agli F-35 si crea un indotto tecnologico, di ricerca e occupazionale, che noi taglieremmo. Quindi bisogna valutare bene il costo di tagliare o mantenere. Potremmo scoprire, dall’analisi che stiamo facendo, che tagliare costa più che mantenere. Ma sicuramente non ne compreremo di nuovi”. Lo ...

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta : "Non compreremo altri F-35 - stiamo valutando se mantenere i contratti" : "Non compreremo altri F-35", ha assicurato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, durante un'intervista a Omnibus su La7. Parole che sembrano, in parte, contraddire quanto attribuitole dalla rivista americana DefenseNews in un'intervista rilasciata lo scorso 26 giugno."Il nuovo governo populista italiano potrebbe rallentare ma non ridurre il suo ordine di caccia F-35, ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta a Defense News", ...

Ministra Trenta Non vuole tagliare gli F35 (come chiedeva il M5S) ma solo allungare i tempi : La Ministra Trenta dimentica le battaglie del M5S: il programma per l'acquisto dei 90 F-35 non verrà interrotto, ma solo spalmato in più anni. E intanto la Difesa non ha ancora pubblicato il Documento Programmatico Pluriennale sulle spese militari, che sarebbe dovuto uscire ad aprile.Continua a leggere

Elisabetta Trenta - consigli (non richiesti) alla ministra della Difesa : Spero che i miei dodici lettori non mi prenderanno per un salapuzio qualsiasi o uno dei tanti cacasenno che infestano il web ma, contando su una loro improbabile benevolenza, vorrei tentare di buttar giù due o tre riflessioni a mo’ di lista della spesa, quella fatta in fretta dietro uno scontrino stropicciato del supermercato e dalla quale manca quasi sempre l’essenziale. Insomma, giusto un po’ di spunti idealmente destinati alla nuova ministra ...