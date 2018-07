Tre anni fa ci lasciava Luca Rastello | giornalista | scrittore | uomo

VINCITORE PREMIO STreGA 2018/ Helena Janeczek vince dopo 15 anni al "maschile" (5 luglio) : PREMIO STREGA 2018: Helena Janeczek si è aggiudicata la vittoria con il romanzo "La ragazza con la Leica", storia dell'attivista politica tedesca Gerda Taro.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:48:00 GMT)

Loris - Trent'anni alla mamma. Lei al suocero : "Ti ammazzo" : trent'anni di reclusione. La Corte d'Assise d'Appello di Catania non ha dubbi sulla colpevolezza di Veronica Panarello, la mamma siciliana accusata di avere ucciso il figlio Loris, di 8 anni, il 29 ...

Scompare un bimbo di Tre anni : trovato annegato in un canale : Hanno sperato, pregato, cercato senza sosta quel figlio, che ieri mattina li faceva sorridere, mentre saltellava e giocava avanti e indietro tra casa e il giardino. Ma alla fine si sono dovuti ...

Premio STrega a Helena Janeczek per "La ragazza con la Leica". Dopo 15 anni - torna a vincere una donna : Ci sono voluti quindici anni per far vincere il Premio Strega ad una donna e ieri, in una calda serata romana al Ninfeo di Villa Giulia, c'è stata, finalmente, l'attesa proclamazione: Helena Janeczek, con il romanzo "La ragazza con la Leica" (Guanda), ha trionfato con 196 voti su 660 preferenze.Una vittoria anticipata da Huffpost e auspicata da molti Amici della Domenica come dai molti lettori che in questi mesi hanno apprezzato la storia ...

Bassano del Grappa - trovato morto nel canale bimbo di Tre anni. Era scomparso menTre giocava fuori casa : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è...

Vicenza - bimbo di Tre anni scompare vicino a canale : ricerche : Vicenza, bimbo di tre anni scompare vicino a canale: ricerche Vicenza, bimbo di tre anni scompare vicino a canale: ricerche Continua a leggere L'articolo Vicenza, bimbo di tre anni scompare vicino a canale: ricerche proviene da NewsGo.

Vicenza - trovato morto in un canale il bimbo di Tre anni scomparso : Vicenza, trovato morto in un canale il bimbo di tre anni scomparso Vicenza, trovato morto in un canale il bimbo di tre anni scomparso Continua a leggere L'articolo Vicenza, trovato morto in un canale il bimbo di tre anni scomparso proviene da NewsGo.

Bassano del Grappa - trovato morto nel canale bimbo di Tre anni. Era scomparso menTre giocava fuori casa : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un...

Bassano del Grappa - bimbo di 3 anni affogato nel canale : era sparito menTre camminava in compagnia della mamma : È stato trovato morto all'interno della roggia 'Vica' a Rosà, Vicenza, il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa. ...

Bassano del Grappa. Trovato il cadavere del bimbo di Tre anni scomparso : Tragico epilogo per la vicenda del bambino di tre anni scomparso mentre stava giocando ai margini di un canale a

FlixBus - in 3 anni di attività in Italia trasportati olTre 10 milioni di passeggeri : Teleborsa, - Non accenna a fermarsi la crescita nel mercato Italiano della società di trasporti tedesca FlixBus . La compagnia è giunta a tre anni di attività nel nostro Paese, diventato il secondo ...

Bassano del Grappa - bimbo di Tre anni sparisce mentre cammina con la mamma : trovato morto nel canale : È stato trovato morto all'interno della roggia 'Vica' a Rosà, Vicenza, il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa. ...

FlixBus - in 3 anni di attività in Italia trasportati olTre 10 milioni di passeggeri : Non accenna a fermarsi la crescita nel mercato Italiano della società di trasporti tedesca FlixBus . La compagnia è giunta a tre anni di attività nel nostro Paese, diventato il secondo per bacino d'...

Bassano del Grappa - trovato morto nel canale bimbo di Tre anni. Era scomparso menTre camminava con la mamma : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un...