Trasporti | Toninelli | interverremo con norme antiabbandono bambini

“Adesso aspettiamo gli altri Paesi Ue alla prova dei fatti”. Il ministro dei Trasporti Toninelli - in un’intervista all’Huffpost - si dice ottimista sull’accordo dei 28 : Nonostante l'accordo tra i Paesi Ue sia durato il tempo di una notte e anche il premier Giuseppe Conte stia avanzando delle riserve, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in un'intervista all'Huffpost si dice soddisfatto perché "l'Italia beneficerà della solidarietà Ue ed è tornata centrale". Anche se non c'è un'intesa tra il nostro Paese e la Germania sui migranti secondari né con gli altri Paesi ...

Ferrovie : lettera aperta al nuovo Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : Insomma, discutere oggi di Ferrovie , significa discutere di futuro, economia, sviluppo sociale ed interscambi culturali. Vale per tutto il mondo, ed a maggior ragione vale per la Calabria, regione ...

Danilo Toninelli - la sua unica dichiarazione su Infrastrutture e Trasporti e la prova che lo attende : Il fatto che il nuovo ministro dei Trasporti non abbia alcuna esperienza nel settore non è del tutto irrilevante. L’argomento che anche in precedenza moltissimi ministri dei Trasporti non ne sapevano nulla (l’ultimo ministro, Graziano Delrio, era medico endocrinologo) non è consolatorio: la politica dei Trasporti negli anni passati è stata nel complesso conservatrice ed inefficiente. In particolare Delrio, dopo una iniziale eroica affermazione ...