Trapani | arrestato “uomo di fiducia” di Messina Denaro | imprenditore | aveva “rapporto

(Di venerdì 6 luglio 2018)edile, indicato dai collaboratori di giustizia come una delle più attive espressioni del sodalizio di Castelvetrano e dagli inquirenti come un “uomo di fiducia del boss latitante Matteo“. Niccolò Clemente, 50 anni, è statodalla Dia diper associazione mafiosa e gli sono state sequestrate le società Calcestruzzi Castelvetrani e Clemente costruzioni. L’operazione, con l’esecuzione del provvedimento del Gip, rientra nell’ambito delle iniziative investigative della Dia, coordinata dalla Dda di Palermo, per disarticolare la rete dei consociati mafiosi più “vicini” al latitante di Cosa Nostra nascosto da 25 anni, attraverso l’individuazione e l’eliminazione dal mercato delle imprese mafiose che costituiscono le principali fonti di approvvigionamento finanziario dell’organizzazione mafiosa di Castelvetrano. Le ...