Tragico schianto in moto | muore a 19 anni

Tragico schianto tra camion e auto : 4 morti : Carambola mortale in provincia di Bergamo, è gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 10 ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale. Incidente stradale Albano...

Finisce l’esame di Maturità e torna a casa - Marco muore a 19 anni in un Tragico schianto : La vittima è il 19enne Marco Coletta, studente di Piove di Sacco che stava tornando a casa dopo l'esame orale sostenuto davanti alla commissione della sua scuola per la Maturità. coinvolto in un terribile schianto in strada in cui sono rimasti feriti altre due persone.Continua a leggere

Tragico incidente sulla regionale - schianto tra due auto e un furgone : morto un ventenne : incidente mortale verso le 11.30 di sabato sulla strada regionale 516, nel Veneziano, a un paio di chilometri dal centro di Pegolotte di Cona: un giovane, residente a Piove di Sacco, nel Padovano, è...

Tragico schianto - Anthony Di Benedetto è morto dopo quattro giorni di agonia : quattro lunghi giorni in cui tutti hanno sperato. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, Anthony Di Benedetto è morto. Il giovane fotografo di Ficarazzi (Palermo) ha lottato per quattro giorni ma poi si...

Incidente stradale a Sanluri : morti due giovani di 24 e 34 anni/ Tragico schianto : ferito un terzo passeggero : Incidente stradale a Sanluri: morti due giovani di 24 e 34 anni, Tragico schianto: ferito un terzo passeggero. L'Incidente è avvenuto all'alba di oggi, i tre erano a bordo di una 500(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Tragico schianto sulla vecchia provinciale - Alex muore a 21 anni : donati gli organi : Non c'è stato nulla da fare. Alex Crippa è morto, aveva 21 anni. Lecco, è morto Alex Crippa Era ricoverato nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco...

Tragico schianto in moto - Vito muore a 48 anni : tornava dalla famiglia dopo il lavoro : L'uomo lascia la compagna e la figlioletta di due anni e mezzo. Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro in cucina di un hotel dove era impiegato come cuoco. La sua moto ha improvvisamente sbandando, per motivi in corso di accertamento, e si è schiantata contro un albero a bordo strada. Per lui inutili i successivi soccorsi medici.Continua a leggere

Tragico schianto in quad - padre di famiglia muore sul colpo : L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Stefano Piora. L'uomo, 42 anni, ha perso la vita nell'incidente stradale di giovedì pomeriggio in Via Seradello a Ponte Zanano di...

Tragico schianto - Giuseppe muore a 21 anni dopo settimane di agonia : Non c'è stato nulla da fare, dopo due settimane in cui ha lottato tra la vita e la morte è deceduto ieri in ospedale Giuseppe Amato, il 21enne di San Pietro al Tanagro...

Tragico schianto : muore motociclista : in sella alla sua Suzuki quando, per cause che dovranno essere accertate nelle prossime ore, invade la corsia opposta e si schianta contro una Suzuki. È morto così, nelle scorse ore, un centaturo di ...

Tragico schianto sull'A2 : un morto e un ferito grave : Un morto e un ferito grave: è il Tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamattina sulla corsia nord dell?autostrada A2, poco prima dell?uscita di San...

Tragico schianto in moto - Andrea muore a 22 anni dopo violento impatto contro un tir : Il dramma lungo la strada provinciale Fossano-Cuneo dove il ragazzo piemontese era a bordo della sua moto. Fatale il violentissimo impatto contro un camion che stava svoltando per entrare in un'azienda agricola del posto. Il 22enne non avrebbe fatto in tempo a frenare schiantandosi contro la parte posteriore del camion.Continua a leggere

Tragico schianto in vacanza. Morto un 24enne grave la fidanzata. Un destino terribile e beffardo : Aspettavano quel momento da tutto l’anno. I biglietti presi, il sole greco, la spiaggia e il mare di giugno. Una vacanza d’amore e sorrisi nel cuore del mare Egeo per una coppia di giovani trentini, Alessandro Grisenti, di 24 anni, e Alessia Rinner, di 22, domiciliati a Baselga di Pinè. E invece, tra il dolore e lo sgomento dei parenti, la gioia si è trasformata in tragedia. I due ragazzi infatti sono stati coinvolti nella giornata di venerdì in ...

Tragico schianto in strada - mamma 38enne muore davanti a tre figlioletti rimasti feriti : Il drammatico schianto frontale tra due vetture sulla collina del capoluogo piemontese. feriti e trasportati in ospedale i tre piccoli le cui condizioni non sarebbero gravi. In ospedale anche l'altro conducente che si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.Continua a leggere