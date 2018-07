Toyota Supra - La coupé sarà a Goodwood e correrà nella Nascar

quattroruote

(Di venerdì 6 luglio 2018) Dopo averla vista in veste di concept e in varie foto spia, gli appassionati che parteciperanno alFestival of Speed (12-15 luglio) potranno finalmente vedere dal vivo la versione di produzione della nuova. Lagiapponeseinfatti esposta durante la kermesse del West Sussex ma, per il momento, non è chiaro se si mostretà con la sua carrozzeria definitiva oppure sericoperta da pellicole di camuffatura, comefoto twittata dallaper annunciarne la presenza a.Meccanica condivisa. Come largamente anticipato, la nuovacondividerà la piattaforma costruttiva della Z4 di nuova generazione. Lae la BMW hanno infatti collaborato per creare una nuova generazione di sportive con meccanica comune e carrozzerie diversificate. La sorella tedesca debutterà come roadster mentre la giapponeseproposta inizialmente solo come ...