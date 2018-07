Torna sui banchi da grande e prende 100 alla maturità | Non ero in pace con me

“Per uscire dalla melma…”. Nadia Toffa - il post che mette tutti in allarme. Dopo dieci giorni di silenzio la Iena è Tornata a parlare sui social : Dopo dieci giorni di silenzio Nadia Toffa torna a parlare. La Iena, lontana ormai da mesi dagli schermi, continua la sua lotta contro la malattia. Un cancro che sta affrontando e combattendo con coraggio e con il supporto di migliaia di fan che non la lasciano mai sola, manifestando ad ogni uscita virtuale tutto il loro supporto. Come nelle scorse ore, quando ha pubblicato un nuovo post su Instagram, la foto di un bellissimo fiore con accanto ...

Lega - Franco Bechis svela la vergogna dei magistrati contro la Lega : cosa non Torna sui 49 milioni di euro : Una cosa è certa: nessuno, né all' epoca di Umberto Bossi con il suo tesoriere Francesco Belsito, né in quella successiva di Roberto Maroni o in quella ancora attuale di Matteo Salvini si è preso 49 ...

Cristiano Ronaldo e non solo - la Serie A sta Tornando al TOP. Con CR7 è una Juve temeraria per un grande azzardo : adesso svolta storica o contraccolpo suicida : Quello di Cristiano Ronaldo per la Juventus è un vero e proprio azzardo: è già diventato il tormentone dell’estate, ma la trattativa per portare CR7 in bianconero sembra ben avviata. Cristiano Ronaldo ha sempre speso parole d’apprezzamento per la Juventus, pochi mesi fa in Champions a Torino dopo il bellissimo gol in rovesciata ha ringraziato i tifosi bianconeri che sportivamente lo applaudivano con la mano sul cuore, e poi ...

Perché le stime del governo sui conti pubblici non Tornano per il ministro Tria : Il numero uno del dicastero dell'Economia punta ad aumentare gli investimenti, ma per farlo ci vorrà un drastico taglio alla spesa già messa in conto

Torna a casa e trova il marito morto suicida : 69enne si era impiccato alla ringhiera : Tragedia a Marina di Montemarciano. La scoperta choc della moglie, 66 anni, rientrata a casa nella prima serata. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza, ma per il pensionato era già troppo tardi.Continua a leggere

Prezzi benzina - diesel e gpl : sui listini Torna la calma : Nuova fase di calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, dopo i rialzi di ieri. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,638 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,616), diesel a 1,510 euro/litro (invariato, pompe bianche ...

Romina Power Torna sui social e posta alcuni mantra buddisti : Romina Power, dopo alcuni giorni di silenzio, è tornata a postare alcune foto sul suo profilo Instagram. I nuovi scatti dell’ex signora Carrisi non hanno nulla a che vedere con le ultime voci di gossip, che la volevano nuovamente convolare a nozze con Albano, o con le dichiarazioni di Loredana Lecciso, ma riguardano alcune statue buddiste con tanto di mantra. Il post buddista di Romina Romina Power da tempo si è avvicinata alla religione ...

Gay Pride - Spadafora : “Non si Torna indietro sui diritti”/ Scontro Lega-M5s - ministro Fontana : “Parla per sé” : Gay Pride, Spadafora: “Non si torna indietro sui diritti”. Scontro Lega-M5s sul tema della famiglia. E il ministro Fontana risponde al sottosegretario alle Pari opportunità: “Parla per sé”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:34:00 GMT)

Bansky è Tornato sui muri. E sta sempre dalla parte dei migranti : Una bambina spruzza con la vernice rosa una tappezzeria per coprire una svastica. Bansky è tornato e proprio in queste ore ha confermato, pubblicandone le immagini sul suo account Instagram, la paternità dei sette nuovi graffiti comparsi a Parigi e a lui attribuiti dagli esperti. Ma il tocco di uno degli street artist più famosi al mondo, ancora oggi anonimo, ormai è inconfondibile anche all’occhio meno abituato. Sono le tematiche a ...

F1 - Ricciardo e la sua incertezza nelle prove libere del Red Bull Ring : “potremmo Tornare sui nostri passi” : Daniel Ricciardo commenta le sue prove libere al Red Bull Ring, l’australiano è apparso un po’ sotto tono in questo venerdì pre-gara Lewis Hamilton con il tempo di 1:04.579 si piazza davanti a tutti alla conclusione del venerdì di prove libere al Red Bull Ring. Sul circuito austriaco il britannico della Mercedes è seguito dal compagno di scuderia Valtteri Bottas e da Vettel, Ricciardo e Raikkonen. L’australiano della Red ...

Balalaika - cambia tutto : Torna il programma sui Mondiali - rivoluzione totale : Domani, sabato 30 giugno alle ore 22.00 su Canale 5, al termine del super match valido per gli ottavi di finale Uruguay-Portogallo, torna in tv Balalaika "Verso la finale . cambiano la formula - più ...

Conte Torna dal vertice sui migranti soddisfatto "all'80%" : soddisfatto per un accordo a 28 che giudica positivo "all'80 per cento", il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lascia Bruxelles al termine di un vertice Ue in cui si è svolta una lunga e faticosa trattativa sul tema dei migranti. Lo fa parlando di "piena sintonia" con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, perché entrambi chiedono che si agisca su questo fronte non a parole ma ...