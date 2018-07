Tiro a volo | Coppa del Mondo Tucson 2018 | Italia sperimentale negli Stati Uniti

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO STANNO INSIEME? / Video - uniti dal Tiro a segno : NINA MORIC e LUIGI FAVOLOSO sono tornati ad essere una coppia? Dediche e scatti postati sui social aumentano i rumors e il Video del tiro a segno postato da entrambi...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:07:00 GMT)

Tiro a volo – Compak : cinque titoli tricolore per il San Fruttoso : Campionato italiano di Compak (piccoli calibri) – cinque titoli tricolore per i tiratori lombardi al San Fruttuoso Autentica man bassa di medaglie, per i tiratori lombardi, in occasione del campionato italiano piccoli calibri di Compak che si è disputato, domenica scorsa, sulle pedane mantovane del Tav San Fruttuoso di Castel Goffredo. Oltre ai 5 allori nazionali, su 8 a disposizione, i nostri atleti hanno portato a casa altrettante ...

Tiro a volo – Gold Cup Beretta : Eduardo Bedoya ‘campeador’ della 35ª edizione : Eduardo Bedoya “campeador” della 35^ Gold Cup Beretta. È stato lo spagnolo Eduardo Bedoya a incidere il proprio nome sull’edizione 2018 della Gold Cup Beretta di fossa olimpica. In gran lustro anche il ceco Jiri Liptak, miglior tiratore assoluto 35^ edizione. Nozze di corallo per la Gold Cup Beretta di fossa olimpica, disputatasi al Concaverde di Lonato del Garda dal 22 al 24 giugno. Alla manifestazione sportiva hanno preso parte 432 ...

VIDEO Gol stellare di Benjamin Pavard! Tiro al volo da fuori area - che magia in Francia-Argentina : Benjamin Pavard ha segnato un gol bellissimo in Franca-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2018. Il transalpino ha bucato la rete con un Tiro al volo da fuori area di assoluto spessore tecnico. Di seguito il VIDEO del gol di Benjamin Pavard. Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : nel Tiro progressivo del volo Stefano Pegoraro è argento - bronzo per Serena Traversa : Arrivano altre medaglie dalle Bocce per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona: nel tiro progressivo del volo tra gli uomini Stefano Pegoraro ha vinto la medaglia d’argento, mentre tra le donne Serena Traversa ha ottenuto la medaglia di bronzo. Domani conclusione del programma con altre 5 finali. Nel tiro progressivo maschile del volo, nella finalissima per l’oro il nostro Stefano Pegoraro ha ceduto allo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : nello skeet arrivano atri tre podi per gli azzurrini : Si chiude con altri tre podi, uno individuale e due a squadre, la tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a volo andata in scena a Suhl, in Germania: nello skeet maschile si registrano il terzo posto di Elia Sdruccioli ed il secondo ed il terzo posto delle squadre italiane nella classifica per team. Nella gara femminile solo Giada Longhi entra in finale. nello skeet maschile vince il danese Emil Petersen con 56/60, superando il ceco Jaroslav ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : Elia Sdruccioli e Giada Longhi al comando nello skeet : Segnali più che positivi giungono dallo skeet durante la Coppa del Mondo junior di Tiro a volo a Suhl (Germania). In campo maschile, dopo i primi tre round di qualificazione, Elia Sdruccioli si trova in testa insieme al britannico Dominic Paul Cooper; tra le donne Giada Longhi per ora è da sola in vetta alla classifica. Il 19enne di Ostra ha trascinato il team Italia 1 (insieme a Chiti e Boncompagni) in seconda posizione provvisoria con 300 ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Junior Suhl 2018 : nel trap misto vittoria e doppio record del mondo per Erica Sessa e Teo Petroni : Continua il fantastico momento del Tiro a volo italiano nella tappa di Coppa del mondo Junior, in corso a Suhl, in Germania: Erica Sessa e Teo Petroni hanno vinto la gara del trap misto facendo segnare il record del mondo di categoria sia in qualifica che in finale, migliorando i primati che già detenevano. Al quarto posto l’altra coppia azzurra, composta da Giulia Grassia e Matteo Marongiu. In finale Sessa e Petroni hanno vinto con 40/50 ...

Pagelle Australia-Perù 0-2 - Mondiali 2018 : Carrillo la sblocca con un gran Tiro al volo - Guerrero la chiude. Aussie eliminati : Pagelle Australia-Perù 0-2 AUSTRALIA (4-2-3-1) Ryan, 5,5: Non può molto nè sul tiro dal limite di Carrillo che lo fulmina con un diagonale potente ed angolato, nè sul tiro ravvicinato deviato di Guerrero. Risdon, 5,5: Non viene attaccato molto sulla sua fascia, mentre in fase offensiva non si fa vedere con continuità per aiutare Leckie a creare pericoli. Sainsbury, 5,5: Riesce a limitare Guerrero sulle palle alte, ma se lo perde in profondità in ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : TRIPLETTA ITALIA! Egemonia delle azzurrine nel trap femminile : Pioggia di medaglie nelle prime finali di Tiro a volo a Suhl (Germania), durante la seconda tappa di Coppa del Mondo junior. Nel trap femminile Gaia Ragazzini, Sofia Littame e Giulia Grassia monopolizzano il podio nella spedizione tedesca. Nella stessa specialità ma nella prova a squadre i due terzetti italiani chiudono al secondo e terzo posto. Arriva anche un bronzo nella fossa olimpica maschile grazie a Teo Petroni, mentre è doppietta per i ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : bene azzurrini ed azzurrine nella prima giornata del trap : Inizia bene per gli azzurrini del Tiro a volo la tappa della Coppa del Mondo junior scattata oggi a Suhl, in Germania: nella prima giornata riservata al trap, sia i ragazzi che le ragazze italiane si sono distinti sia nelle prove individuali sia, soprattutto, in quelle di squadra. Domani la fine delle eliminatorie e le finali. Nelle qualificazioni del trap maschile dopo le prime tre serie (75 piattelli) Daniele Flammini è terzo con 69, mentre ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giovanni Pellielo medaglia di bronzo nel trap maschile! : Ancora una medaglia di bronzo dal Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nella finale del trap maschile Giovanni Pellielo ha centrato il terzo posto, preceduto soltanto dall’iberico Antonio Bailon, medaglia d’oro, e dall’egiziano Ahmed Kamar, medaglia d’argento. A vincere oro e titolo è stato l’iberico Antonio Bailon, con 47/50, davanti all’egiziano Ahmed Kamar, secondo con 46/50. Eliminato in terza ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giovanni Pellielo è in finale! Eliminato Valerio Grazini : Ancora buone notizie dal Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nelle qualificazioni del trap maschile Giovanni Pellielo ha centrato la finale staccando il sesto ed ultimo punteggio utile per andarsi a giocare le medaglie nel tardo pomeriggio. Fuori invece l’altro azzurro in gara, Valerio Grazini. A vincere le Eliminatorie è stato l’iberico Antonio Bailon, con 121/125, stesso score del croato Giovanni Cernogoraz. Al terzo posto un ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : medaglia di bronzo per Maria Lucia Palmitessa - Jessica Rossi quarta : Il Tiro a volo regala all’Italia la prima medaglia della disciplina ai Giochi del Mediterraneo 2018. Maria Lucia Palmitessa conquista il bronzo nel trap femminile, al termine di una finale combattutissima tra Alessandra Perilli e la spagnola Fatima Galvez che premia allo shoot-off la sammarinese. quarta posizione per Jessica Rossi, dopo il miglior punteggio nelle qualificazioni. Nella prima mattinata vengono sparati gli ultimi 50 piattelli ...