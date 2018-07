eurogamer

: The Ballad Singer: ecco la data di lancio del gioco realizzato dallo studio italiano Curtel Games #TheBalladSinger - Eurogamer_it : The Ballad Singer: ecco la data di lancio del gioco realizzato dallo studio italiano Curtel Games #TheBalladSinger - cellicom : The Ballad Singer arriverà in autunno - -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Curtel Games è unoche proprio oggi ha annunciato ladidell'atteso The, il lorodai canoni RPG e delle Visual Novel, riporta VG247.Ilsarà dunque un'avventura incentrata sulla narrazione, e diventerà disponibile in Accesso Anticipato a partire dal 27 settembre, al prezzo di 19,99 euro.Riccardo Bandera, Project Manager di The, ha aggiunto: Read more…