Si aggrava il bilancio delavvenuto ieri al largo di, nota meta turistica della. Il numero deiè salito ad almeno 40 e altre 16 persone sono ancora disperse. I turisti coinvolti, un centinaio,erano in maggioranza di nazionalità cinese. La vacanza si è trasformata in tragedia per un'ondata improvvisa di maltempo e mare agitato. Due imbarcazioni turistiche si sonoro vesciate. Nella prima viaggiavano circa 97 persone, nella seconda c'erano a bordo 39 turisti, anche europei, tutti tratti in salvo.(Di venerdì 6 luglio 2018)