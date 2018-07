Thailandia | sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori intrappolati

Thailandia - trovato cunicolo che potrebbe portare ai ragazzi. Sub muore nella grotta. «Il tempo ora è limitato» : Nuove speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati in una grotta di Tham Luang in Thailandia con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea. Gli scavatori pensano di aver individuato...

Thailandia - sub muore nella grotta durante i soccorsi ai baby calciatori. Allarme : il tempo è limitato : CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : respirano attraverso le maschere da sub : Confortati da sei militari che sono con loro, fra cui un medico e un infermiere, i ragazzini intrappolati in una grotta della Thailandia stanno imparando a respirare attraverso le maschere da sub. Lo racconta il Guardian, spiegando che le autorità si preparano ad un tentativo di fare uscire tutto il gruppo in tempi brevi, prima che la ripresa delle piogge renda l’operazione praticamente impossibile. Proseguono intanto gli sforzi per ...

Forse ci vorranno mesi per riportare a casa i ragazzi bloccati nella grotta in Thailandia - imparando tecniche da sub : E' corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi e il loro allenatore prigionieri da undici giorni in una grotta parzialmente invasa dall'acqua. Stanno arrivando le piogge della stagione dei monsoni ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “sono molto deboli” - al lavoro per liberarli subito : Se le condizioni fisiche dei dodici ragazzi intrappolati nella grotta con il loro allenatore in Thailandia lo permetteranno, i soccorritori proveranno a estrarli già nella serata di oggi. Lo ha dichiarato alla Cnn il vice governatore della regione di Chiang Rai. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di monsoni che potrebbero mettere in difficolta’ i sub e i piccoli, da qui l’intenzione di tentare subito di liberare il gruppo ...

Thailandia - ragazzi nella grotta : al lavoro per liberarli subito | : Lo ha dichiarato alla Cnn il vice governatore della regione di Chiang Rai. La velocizzazione delle operazioni - rispetto ai mesi previsti - potrebbe esser causata dalle avverse condizioni meteo