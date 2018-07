Thailandia - speranza per i ragazzi intrappolati : scoperto varco - potrebbe essere la svolta : I soccorritori hanno individuato un possibile percorso alternativo alla pericolosa via subacquea per poter portare fuori i 12 ragazzini intrappolati nella grotta. Si tratta di un cunicolo largo circa un metro che conduce direttamente 200 metri dal punto dove si trovano gli studenti. Ora si scava in quella zona per cercare di allagare la cavità nella roccia.Continua a leggere