Thailandia | soccorritori | ' bisogna fare in fretta'

Thailandia - ragazzi bloccati in grotta : soccorritori - “bisogna fare in fretta” : Il livello di ossigeno all’interno della grotta, in cui sono bloccati 12 giovani calciatori ed il loro allenatore dal 23 giugno, è sceso al 15%: lo hanno riferito le autorità thailandesi (il livello abituale è intorno al 21%). A far abbassare il livello di ossigeno all’interno della grotta è stata la presenza di centinaia di soccorritori, ha spiegato in un briefing Narongsak Osatanakorn, governatore della provincia di Chiang Rai. La ...

Bimbi nella grotta in Thailandia - muore uno dei soccorritori per mancanza di ossigeno : La vittima, 38 anni, è un Navy Seals rimasto senza ossigeno durante il ritorno. Si fanno più complicate le operazioni di soccorso visto che si stava lavorando per insegnare ai ragazzi tecniche sub per uscire dalla grotta.

Thailandia - primo tratto della grotta asciutto. Soccorritori cercano cunicolo alternativo per far uscire i ragazzini : Ci vogliono 11 ore per compiere il tragitto di andata e ritorno tra l’entrata della grotta Tham Luang e il punto dove i 12 giovani calciatori e il loro allenatore sono bloccati da ormai dodici giorni. Lo hanno rivelato alcuni Soccorritori che hanno percorso avanti e indietro i quattro tortuosi chilometri di distanza, parte dei quali ancora sommersi. In particolare, mentre il primo tratto consente ormai di camminare con i piedi ...

Thailandia - chi sono i soccorritori che hanno raggiunto i ragazzi - : Si tratta di Richard Stanton, di professione pompiere, e dell'ingegnere informatico, John Volanthen, due volontari britannici specializzati in operazioni estreme che già in passato sono intervenuti in ...

Thailandia - i ragazzi trovati vivi potrebbero restare lì per mesi. I soccorritori : “Non li perderemo” : Sono stati ritrovati vivi, ma per riportarli in superficie potrebbero volerci anche quattro mesi. Il gruppo di 12 ragazzi e il loro allenatore sono bloccati in una grotta nel nord della Thailandia, dove sono stati ritrovati dopo nove giorni senza contatti con l’esterno. Ora però, ha spiegato l’esercito di Bangkok, l’acqua presente impedisce loro di uscire. Per tirarli fuori potrebbero volerci mesi, come ha chiarito un ...

Thailandia - bambini intrappolati nella grotta : soccorritori vicini : Le squadre sono a 400 metri dal punto della grotta in cui si pensa che si trovino i 12 giovani calciatori dispersi e il loro allenatore: Ma non si sa nulla delle loro condizioni

Thailandia - 13 ragazzi bloccati in una grotta : nuovo tentativo dei soccorritori - individuata entrata alternativa [FOTO] : 1/72 AFP/LaPresse ...

Thailandia - ragazzi bloccati in una grotta : i soccorritori si calano in un cunicolo : I soccorritori sono riusciti a calarsi in un’apertura della grotta nel nord della Thailandia dove è dispersa da sette giorni una squadra giovanile di calcio con l’allenatore. L’operazione si è resa necessaria in quanto l’ingresso principale della cavità è stato allagato da forti piogge. Prima di far scendere i soccorritori è stata calata una corda lunga 40 metri, verificando che il fondo non è allagato: non è chiaro se ...